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高雄男忽視這些症狀 雙腿腫脹發黑慘變「樹皮」

記者陳弘逸／高雄即時報導
義大癌治療醫院整形外科主任醫師張智豪。（記者陳弘逸／攝影）
義大癌治療醫院整形外科主任醫師張智豪。（記者陳弘逸／攝影）

全世界人口中占六到八成有慢性靜脈疾病問題，台灣高雄34歲的小維（化名）因患有年輕型慢性靜脈疾病，不僅雙腿腫脹，還因色素沈澱皮膚發炎，讓患部猶如樹皮一樣；經義大醫院透過超顯微靜脈吻合術，才讓他病況好轉，擺脫樹皮人生。

小維腿部平時會感受到酸、痛、脹，且小腿外側還有時好時壞的傷口，起初他並不以為義，直到雙腿腫脹到無法穿下原本的鞋子，患部越來越嚴重，才在一年多前向義大醫院求診，由義大癌治療醫院整形外科主任醫師張智豪協助治療，經診療發現，他的病因是由遺傳引起的年輕型慢性靜脈疾病。

院方觀察發現，小維的病況因長期靜脈慢性發炎，引起靜脈高壓，使血液因靜脈瓣膜失能讓血液無法回流，更導致局部淋巴系統纖維化造成淋巴液回流受阻。

經院方透過超顯微靜脈吻合術，讓小維的傷口在兩周內不再滲液，小腿肚也消腫達到10公分，也大幅解決慢性靜脈疾病的問題。

張智豪指出，超顯微淋巴管靜脈吻合術，可將淋巴管嫁接在正常瓣膜的靜脈幫助引流淋巴液，可有效地控制淋巴漏狀態，使傷口不再滲濕，幫助乾燥及淋巴循環恢復正常，緩解皮膚發炎。

張智豪表示，以往一般治療方式，傷口癒合時間需16到22周，且一年內復發率高達25%，但接受超顯微淋巴管靜脈吻合術的病患，傷口能在6到10周內完全癒合，一年內復發率低於5%。

張智豪解釋，慢性靜脈疾病盛行率，約占人口數的六到八成，是棘手的問題，發生原因來自遺傳、長期站立、久坐及勞動，因病引起靜脈高壓，造成小腿皮膚發炎、色素沈澱，產生像穿著黑襪子的現象，有搔癢感、不寧腿症候群導致睡眠障礙，這類患者到末期，會有難治癒的傷口，皮膚也因反覆發炎演變成像樹皮一樣的外觀。

因此，院方建議，若民眾睡眠時，發現有搔癢、酸脹及不寧腿症候群等影響睡眠品質的問題，可及早介入治療，預防病症演變成慢性靜脈疾病。

高雄34歲的小維（化名）因患有年輕型慢性靜脈疾病，不僅雙腿腫脹，還因色素沈澱皮膚...
高雄34歲的小維（化名）因患有年輕型慢性靜脈疾病，不僅雙腿腫脹，還因色素沈澱皮膚發炎。（記者陳弘逸／攝影）
義大癌治療醫院整形外科主任醫師張智豪。（記者陳弘逸／攝影）
義大癌治療醫院整形外科主任醫師張智豪。（記者陳弘逸／攝影）

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