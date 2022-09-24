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染疫後暴瘦10公斤 中西醫聯手搶救肌少症患者

記者趙容萱
70歲確診婦人（左）因肌少症求診，與物理治療師（右）示範肌力運動。（圖：中國附醫提供）
70歲確診婦人（左）因肌少症求診，與物理治療師（右）示範肌力運動。（圖：中國附醫提供）

一名70歲婦人5月底確診新冠肺炎，不僅易喘咳、胸悶，一周內暴瘦10公斤，出現典型肌少症，握力、行走速度明顯變差，體力也變差，解隔後向中國醫藥大學附設醫院中西醫結合科門診求診，醫師以藥物輔以運動治療後獲得改善。

經中醫師吳佩青指出，研究指出，新冠肺炎患者如罹患肌少症不治療，比單純新冠肺炎患者，死亡率高出約2.1倍。民眾可以觀察肌少症七個徵兆，若有應盡快尋求醫師協助治療與復健。

一、力量，舉起並攜帶5公斤重物有困難；其他如提不動水壺倒水、罐頭打不開、毛巾擰乾等。二、行走，走路每秒速度不到1公尺；或如走過一個房間的距離有困難。三、行動不便，從椅子或床上起身有困難，需依靠別人攙扶，或撐扶手才能起來。四、登階，爬10階樓梯有困難；無法上下樓梯，單腳無法支撐。

五、跌倒，連平地走路都會跌倒，一年內連續跌倒四次以上。六、小腿圍，男生小於34公分，女生小於33公分；用自己雙手拇指及食指圍繞成一個圈放在自己小腿最粗處，若有空隙，肌少症風險極高。七、體重減輕，沒有刻意減重，但6個月內體重下降5％，比如70公斤的老人家在6個月內瘦了3.5公斤以上，就要注意。

吳佩青說，根據期刊「Frontiers in Nutrition」今年7月所發表的一篇系統性文獻回顧顯示，新冠肺炎確診後發生肌少症機率約48% ，染疫康復者73%二頭肌肌力只有正常預測值的69%，86%股四頭肌肌力只剩正常預測值的54%，即明顯導致手部肌力不足，以及行走能力變差。

她以中藥調理改善婦人肌力，搭配復健部醫師劉東桓協助肌力運動，婦人喘咳、胸悶獲緩解，行走速度有改善，握力也回復到確診前。

劉東桓指出，肌少症的西醫治療，三方式同步進行，一、阻力訓練、核心肌群運動或有氧運動；二、維持血中足量維生素D值(至少要大於30 ng/ml)；建議可日曬及搭配富含維生素D的的食物如蛋黃、菇類(如洋菇、木耳等)、魚類(鮪魚、鮭魚、鯖魚、沙丁魚等含量豐富)，另外可適量補充非活性維生素D（需定期檢測避免過量）；三、建議老人蛋白質攝取量，可提高為每公斤1克到1.2克，平均分布於三餐。

吳佩青說，由於西醫目前比較缺乏FDA核可及良好的藥物治療，建議不妨使用中藥治療或預防肌少症。中藥用於治療肌少症或衰弱症上，除了增加骨骼肌質量並抑制肌肉萎縮外，還可以增進食慾，而且在老年人使用上安全性高及藥物不良反應非常低。

新冠肺炎 檢測 肌肉

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