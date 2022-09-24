無鋼釘穩定器微創手術 改善跛行困擾

郭先生（左二）動過兩次腰椎融合手術，下背部仍持續僵硬痠痛、坐骨神經也麻痛，轉至高雄七賢脊椎外科醫院向副院長朱晟瑋求醫，接受無鋼釘穩定器微創手術，症狀明顯改善。（記者王昭月／翻攝）

72歲郭先生四年來動過兩次腰椎融合手術 ，下背部仍持續僵硬痠痛、坐骨神經也有麻痛感，造成跛行、失眠 。後來轉至高雄七賢脊椎外科醫院求醫，接受無鋼釘穩定器微創手術，醫院移除他原來腰椎內固定的金屬融合器，再以顯微手術進行神經減壓，最後透過無鋼釘支架，擴大神經椎間孔空間，術後隔天即能下床走動訓練，症狀明顯改善。

收治病患的副院長朱晟瑋表示，郭先生4年前因下背痛合併坐骨神經痛，先在其他醫院接受傳統腰椎神經減壓合併鋼釘內固定手術，兩年後腰椎鄰近節段關節 退化，又到另家醫院接受腰椎金屬融合器植入術，不過下背部及坐骨神經仍僵硬痠痛或麻痛，身心煎熬。

朱說，傳統腰椎鋼釘固定手術有可能在打釘過程傷到神經，導致下肢麻痛無力、跛行，甚至大小便失禁。且打鋼釘固定脊椎，可能產生背部僵硬痠痛，可動性受阻 ：若鋼釘鬆脫或斷裂，可能造成嚴重背痛，此外鄰近節段加速退化，嚴重者可可能需再做更長節段的手術。