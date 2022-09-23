得了憂鬱症不就醫 衰弱、死亡風險增

憂鬱症和心情不好的最大差別在於「症狀持續2周以上且影響生活」，長者不可大意；圖為示意圖。（Getty Images）

歐美國家憂鬱症 盛行率以45到64歲最高，但台灣憂鬱症或自殺盛行率都是65歲以上居冠。國家衛生研究院高齡醫學 暨健康福祉研究中心副研究員吳其炘指出，這是部分亞洲國家特有現象，憂鬱症患者得到衰弱症機率是一般人的2.6到2.9倍，死亡率是一般人的2到3倍，有必要及早積極治療。

台灣2025年步入超高齡社會，每5人就有1人65歲以上，但國衛院調查發現，50歲以上憂鬱症患者每3人僅1人尋求醫師治療，每10人僅1人獲得有效治療，研判最大瓶頸可能是「就醫率過低」。

吳其炘表示，歐美日等高收入國家，憂鬱症就醫率都超過4成，台灣就醫率明顯偏低，可能是對憂鬱症認知不足、不清楚憂鬱症需要治療，或是擔心汙名化，可透過「提升精神健康識能」，幫助患者及早察覺自身症狀、尋求醫療協助。

吳其炘表示，憂鬱症和心情不好的最大差別在於「症狀持續兩周以上且影響生活」。常見症狀包括心情低落、沒胃口或暴食，睡眠障礙、無精打采、疲倦、負面想法、難以專心，甚至有自殺意念。有憂鬱症的人發生衰弱症的機會是一般人的2.6到2.9倍、死亡率是一般人2到3倍，也容易出現高血壓 、糖尿病、心肌梗塞等其他共病。

吳其炘指出，研究發現「中高齡、女性、收入低、身體狀況不好」得到憂鬱症機率高於一般人，是憂鬱症防治的重點對象。會增加就醫率的因素包括「女性、高教育程度、退休無業、有運動習慣、有參加社會團體、有社交休閒活動」，「喪偶、離婚、分居、未婚、飲酒習慣」則是未就醫危險因子，顯示可透過增加社會支持來提升50歲以上的憂鬱症就醫率。

為何有三分之二的憂鬱症就醫者並未獲得有效治療？吳其炘表示，近年身心科診所和心理諮商服務據點增加，有助提高可近性、降低自費門檻，包括經顱電刺激等新式療法也愈來愈普及，但通常有20到30%憂鬱症是屬於難治型，症狀可能稍有改善，但沒有完全消失。如果不是難治型，症狀通常可在一到兩個月內緩解，但高危險、易再發個案的治療追蹤須需持續到三至四個月以上，以減少復發。