我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

得了憂鬱症不就醫 衰弱、死亡風險增

邱宜君
憂鬱症和心情不好的最大差別在於「症狀持續2周以上且影響生活」，長者不可大意；圖為示意圖。（Getty Images）
憂鬱症和心情不好的最大差別在於「症狀持續2周以上且影響生活」，長者不可大意；圖為示意圖。（Getty Images）

歐美國家憂鬱症盛行率以45到64歲最高，但台灣憂鬱症或自殺盛行率都是65歲以上居冠。國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心副研究員吳其炘指出，這是部分亞洲國家特有現象，憂鬱症患者得到衰弱症機率是一般人的2.6到2.9倍，死亡率是一般人的2到3倍，有必要及早積極治療。

台灣2025年步入超高齡社會，每5人就有1人65歲以上，但國衛院調查發現，50歲以上憂鬱症患者每3人僅1人尋求醫師治療，每10人僅1人獲得有效治療，研判最大瓶頸可能是「就醫率過低」。

吳其炘表示，歐美日等高收入國家，憂鬱症就醫率都超過4成，台灣就醫率明顯偏低，可能是對憂鬱症認知不足、不清楚憂鬱症需要治療，或是擔心汙名化，可透過「提升精神健康識能」，幫助患者及早察覺自身症狀、尋求醫療協助。

吳其炘表示，憂鬱症和心情不好的最大差別在於「症狀持續兩周以上且影響生活」。常見症狀包括心情低落、沒胃口或暴食，睡眠障礙、無精打采、疲倦、負面想法、難以專心，甚至有自殺意念。有憂鬱症的人發生衰弱症的機會是一般人的2.6到2.9倍、死亡率是一般人2到3倍，也容易出現高血壓、糖尿病、心肌梗塞等其他共病。

吳其炘指出，研究發現「中高齡、女性、收入低、身體狀況不好」得到憂鬱症機率高於一般人，是憂鬱症防治的重點對象。會增加就醫率的因素包括「女性、高教育程度、退休無業、有運動習慣、有參加社會團體、有社交休閒活動」，「喪偶、離婚、分居、未婚、飲酒習慣」則是未就醫危險因子，顯示可透過增加社會支持來提升50歲以上的憂鬱症就醫率。

為何有三分之二的憂鬱症就醫者並未獲得有效治療？吳其炘表示，近年身心科診所和心理諮商服務據點增加，有助提高可近性、降低自費門檻，包括經顱電刺激等新式療法也愈來愈普及，但通常有20到30%憂鬱症是屬於難治型，症狀可能稍有改善，但沒有完全消失。如果不是難治型，症狀通常可在一到兩個月內緩解，但高危險、易再發個案的治療追蹤須需持續到三至四個月以上，以減少復發。

憂鬱症 高血壓 醫學

上一則

腰痛是腎虛？中醫師教你五大穴位自救

延伸閱讀

憂鬱症妻恐嚇外遇夫 高院判夫不准離

憂鬱症妻恐嚇外遇夫 高院判夫不准離
經顱磁刺激術可活化神經迴路 病患不再被情緒綁架

經顱磁刺激術可活化神經迴路 病患不再被情緒綁架
丹麥妹看YouTube被吸引「這原因」讓她棄上海赴台唸書

丹麥妹看YouTube被吸引「這原因」讓她棄上海赴台唸書
淹死3子女？ 家人：母患雙重憂鬱症

淹死3子女？ 家人：母患雙重憂鬱症

熱門新聞

醫師提醒糖尿病人「三要」：要規律量血糖、要按時吃藥、要飲食控制，才能與糖尿病和平共處。（圖／台中慈濟醫院提供）

老婦血糖飆破800不幸離世 醫籲糖人遵守「三要」

2022-09-16 06:20
根據衛福部2021年死因統計，65歲以上事故傷害死亡原因，跌倒位居第2名，僅次於交通事故。（圖／本報資料照片）

跌倒是老人第2大死因 醫示警「保命防跌」5絕招

2022-09-19 05:55
一名20多歲女性潛水時，右膝不慎觸碰火珊瑚，導致皮膚出現局部波浪狀紅疹及水泡。（圖／陳威宇醫師提供）

潛水不慎碰觸到火珊瑚 20歲女右膝皮膚竟成這副模樣

2022-09-17 06:36
病人全口假牙印製初模。（圖／台中慈濟醫院提供）

植牙並非人人合適 牙科醫師建議須考量個人體質

2022-09-20 06:00
圖片來源 ／健康醫療網

老婦吃少血糖飆高意識不清 送醫一驗竟超過臨界值

2022-09-22 01:15
江宏基醫師為患者評估頭痛症狀和適合的治療方法。（圖／衛福部桃園醫院提供）

她1個月頭痛頻繁超過15天 醫師用這方法改善

2022-09-17 08:09

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周