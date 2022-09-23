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吃太油 捐血驚見乳糜血 營養師6大飲食建議

健康醫療網
乳糜血的患者常有三高等新陳代謝問題，恐會影響捐血品質，應避免高油與高糖飲食；圖為示意圖。（Getty Images）
乳糜血的患者常有三高等新陳代謝問題，恐會影響捐血品質，應避免高油與高糖飲食；圖為示意圖。（Getty Images）

三高肥胖盛行率高，且有年輕化的趨勢，這樣的現象也反映在捐血上。日前台灣新竹有一名18歲女學生去捐血，事後竟收到通知她有「乳糜血」現象，原來女學生在暑假期間吃多動少，體重暴增了5公斤，造成血液中的含脂量飆高，雖能分離出紅血球使用，不影響血液的安全，但在受疫情影響不時鬧血荒的時期，的確是有些浪費。

營養師黃千芮表示，該名患者透過引介到營養諮詢門診給予適當的飲食建議後，目前狀況已獲得改善。

黃千芮指出，乳糜血是食物中的油脂經由腸壁的淋巴管進入血管，造成血液中的乳糜微粒濃度增加，使血漿呈現乳白色或混濁狀。

鎮捐血時偶有乳糜血現象者，有幾個原因：捐血前的飲食油脂含量較高，或平時油脂攝取太多，也可能是病態的高脂血症，導致油脂代謝異常。尤其有乳糜血的患者常有三高等新陳代謝問題，恐怕影響捐血的血品品質，建議盡量避免高油與高糖飲食，並落實體重管理，加上定期抽血檢查。

為維護捐血人的健康以及珍惜有限的資源，不辜負捐血人的愛心，黃千芮建議乳糜血民眾六個飲食準則，在日常生活無形中就可將血品變好：

1.將精緻麵包改為全穀雜糧類麵包，或自製全穀雜糧粉部分取代精緻麵粉，或沖泡全穀雜糧粉(如：藜麥、小麥、胚芽、糙米、黑米等)搭配豆漿，取代單純鮮奶。可提升水溶性膳食纖維及非水溶性膳食纖維及Ｂ群的攝取。

2.使用多樣化的蔬菜及水果提升維生素Ｃ及各項植物化學營養素，具抗氧化效果，保持血管彈性不老化，如果真的比較繁忙的族群也可以適當的補充單方維生素Ｃ的營養補充品取代。

3.試著可以讓三餐中有其中一餐，用植物性蛋白質取代動物性蛋白質，像是：豆腐、豆花、豆漿、豆皮、豆包等取代一餐主菜。

4.烹調用油可多採用植物性來源用油，如：芥花油、橄欖油、堅果、腰果等等取代動物性油脂。

5精製醣類、加糖甜品會造成三酸甘油脂過高，而導致高血脂症，應盡量避免。

6.適度飲酒不豪飲。

除了留意平時的飲食狀況，也可搭配補充保健食品讓營養更全面，為健康打底，而在服用前，建議可以諮詢專精保健食品的營養師，評估自己每天的飲食內容是否均衡，對症給營養，更能安心且有效。

https://healthnews.com.tw/

三高 蛋白質 肥胖

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