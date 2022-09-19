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拚工作賠健康 頸背發炎脫皮流血 連吞6顆類固醇都壓不住

健康醫療網／記者楊艾庭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

異位性皮膚炎，不只是一種皮膚發癢的疾病！今年35歲的林先生，10歲左右確診異位性皮膚炎，且出社會後，進入外商銀行和會計師事務所工作，為了爭取業績和獎金，每天頂著巨大壓力，沒多久就造成異位性皮膚炎大爆發，嚴重時一天吞6顆類固醇也無法壓制病況，無奈辭職休養身體。

高薪工作壓力大 皮膚嚴重發炎無法全力拚事業

目前主要推廣冥想抒壓的林先生，相信這種方式對減輕異膚不適多少有一些幫助，但他也認為找醫師正確治療還是很重要的方式，只是當他的人生不再像以前、每月薪水超過十萬元，面對先進藥物的較高費用，實在難以自行負荷，如果健保可以陸續給付，期待自己也有機會使用，並且找回正常自在的人生！

自大企業離職3年的林先生回想之前拚搏事業時，龐大的工作壓力，造成異位性皮膚炎大發作，不但全身皮膚搔癢不已，脖子與背部嚴重脫皮和流血，組織液經常黏在衣服和床單上，十根手指頭也是滿是裂痕、血跡斑斑，疼痛不已，甚至拿筆都有困難。

一天連吞6顆藥病情未改善 靠冥想、靜坐改善

在醫師建議下接受類固醇治療，病況總是時好時壞，特別是天氣轉換之際，疾病變化更是明顯。而隨著疾病一再發作且愈來越嚴重，類固醇藥物從每天1顆變成6顆，停藥後再使用的皮膚又變得更脆弱、容易發炎，病況依然「完全壓不下來」，且得知類固醇和抗組織胺藥物只能治標、無法治本的消息，惡性循環之下，林先生對未來感到絕望。

對傳統藥物治療感到灰心的林先生，離職後學著從冥想、靜坐開始檢視自我和內心，發覺異膚的癢和痛有所減輕。不過，林先生也表示，目前皮膚還是常常發炎，且正規治療還是很重要的治療管道，希望未來能有更多的先進藥物納入健保，病友醫藥負擔少一點，自己也有機會再重新治療，期待哪一天，能找回完好的皮膚和正常人的生活。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55119

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