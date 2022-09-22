研究：新型血液檢查 能篩出早期癌症
最新研究指出，一項簡單的血液測試（左圖，美聯社）可以在患者出現明顯症狀前發現其是否罹患各類型癌症，醫生表示，這將為癌症篩檢開闢「新時代」。
衛報報導，這項「The Pathfinder」的研究為6600多名50歲以上的成年人提供「Galleri篩檢」（Galleri Test），並發現數十例新病例，其中許多癌症病患仍處於早期階段、且近四分之三是未經常規篩檢。這是「Galleri篩檢」的首批結果，並提供給患者和醫生以準備任何必要治療。
Galleri篩檢被國民保健署（National Health Service）描述為潛在的「遊戲規則改變者」，還將於明年報告一項涉及16.5萬人的重大試驗結果。
醫生希望藉由該篩檢儘早發現癌症從而使手術和治療更有效，不過此技術仍處於開發階段。
除了發現疾病存在之外，Galleri篩檢還可以預測癌症的位置，使醫生能夠快速追蹤定位和確認癌症所需的後續工作。該測試在乳腺癌、肝癌、肺癌和結腸等組織中發現共19個實體瘤，同時也發現卵巢癌和胰腺癌，上述癌症過去通常要到晚期才會被發現、且存活率很低，其餘病例皆為血癌。
專家指出，儘管該篩檢方式尚未準備好投入全民使用，人們也必須在技術改進的同時繼續進行標準癌症篩檢，但這仍暗示未來可能會採用一種「非常不同的癌症篩檢方式」。
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