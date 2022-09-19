偏頭痛起來真要人命 正確用藥緩解不傷身

圖片來源 ／健康醫療網

偏頭痛是最常見的原發性疼頭，原發性的意思是指並非腦內長了什麼可怕的東西或中風 前兆，目前對偏頭痛的理解是腦內神經傳導的失衡或說失控而引發，與體質有關，不必然有遺傳性。有偏頭痛的體質，再碰到生活中的誘因，惱人的頭痛就可能發作。偏頭痛的誘因非常繁多，且因人因時而異，諸如像是燈光、季節變化、溫度變化、壓力，睡眠狀況或和攝取特定的食物，例如巧克力、起司、酒精等，甚至節食引發的血糖 變動，都可能引發偏頭痛。

醫師偏頭痛經驗 吃藥才能緩解

衛生福利部臺北醫院神經內科郭宇倢醫師分享自己偏頭痛的經驗，直到就讀醫學 系，才知道過去這些深刻的痛，就叫偏頭痛，也才知道如何正確使用藥物控制與治療，並且也因為對疾病有這樣的體會，更用心專研頭痛、神經痛、周邊神經疼痛、腦血管疾病等，成為神經內科專科醫師，希望幫助更多病人擺脫疼痛。

郭宇倢醫師表示自己第一次發生偏頭痛時的狀況相對罕見，一般偏頭痛的先兆多是黑白的閃電狀影像，非常少見是彩色的。這先兆也有多種形式，有些人是腹痛，有些人是視物不清，甚至有些患者會出現半邊無力的中風症狀，但這種種表現的共同點是，都會在大約半小時後開始出現劇烈的頭痛。偏頭痛，雖然名為偏頭痛，但不一定只有痛一邊，痛的位置也不一定都在同一側，只是典型症狀表現的多是單側搏動性的頭痛而得名。

配合醫囑規範 正確用藥舒緩

藥物吃的好則大部分頭痛都可以得到控制和緩解，不需要忍到自己這麼痛苦，門診也遇到許多受頭痛困擾求醫的病人都以為吃藥就是傷身，一定要忍無可忍才用藥，郭宇倢醫師以自身經歷分享錯誤用藥觀念及忍痛反而會造成藥物反應不佳，此時頭痛早如星火燎原，哪裡還簡單控制得住。

雖然是藥三分毒，但配合醫囑正確的使用和選擇，當下可以止痛增進生活品質，透過長期控制藥物也能減少頭痛反覆發作，再進一步逐漸減少藥量，但若每次都要忍受到極致才要吃止痛藥時，藥物反應不佳之外，也可能造成用藥過重而陷入「藥物使用過度頭痛」，戒斷過程痛苦且難控制。

治療孕婦偏頭痛 正確用藥不傷胎

平常偏頭痛發作有許多藥物可供選擇，但孕婦就選項有限了，可惡的是偏頭痛又更喜歡找上孕婦，有些女性是懷孕後才開始出現偏頭痛，又稱為孕婦偏頭痛，孕婦不但要適應懷孕帶來的改變與孕吐等不適，還要抵抗不期而至的偏頭痛。

郭宇倢醫師表示目前的醫學發展和進步讓醫師有更多相對安全的用藥，擔心胎兒的準媽媽們不用再只能強忍等待頭痛退去，可以透過醫療協助讓懷孕期間過的更舒適順利。

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