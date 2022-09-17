她1個月頭痛頻繁超過15天 醫師用這方法改善

江宏基醫師為患者評估頭痛症狀和適合的治療方法。（圖／衛福部桃園醫院提供）

42歲陳小姐是護理師，因臨床業務需要大小夜輪班，然而因長期頭痛問題困擾以致於工作效率及生活品質下降，最近輪班壓力導致頭痛狀況更頻繁且嚴重度加劇。

台灣衛福部桃園醫院神經科醫師江宏基為陳小姐診斷，評估為慢性偏頭痛，症狀包含單側頭痛, 合併血管搏動感、噁心嘔吐，畏懼光線或聲音，活動時加劇疼痛；每個月承受頭痛天數超過一半、15天以上。陳小姐表示接近近生理期的時候如果碰上睡眠減少，及工作壓力增大，偏頭痛的症狀更嚴重和頻繁。

江宏基醫師說，偏頭痛在台灣盛行率女性高達14%，男性也有約莫4%，當偏頭痛影像日常工作或生活，或發作次數1個月超過4次以上，建議規則使用預防性藥物，可以降低發作頻率、嚴重度與單次發作持續時間。另外，符合慢性偏頭痛診斷的患者當使用3種預防性藥物效果不彰時，可以申請健保 給付注射偏頭痛單株抗體藥物，或注射肉毒桿菌毒素治療。

陳小姐因為對於頭部注射肉毒桿菌治療疼痛敏感度較高，江宏基建議她選擇替代方案，改注射偏頭痛單株抗體藥物，於是從今年7月起每4周接受單株抗體注射治療，經過1周治療，頭痛發作頻率大幅減少，已經可以維持良好生活品質，也能專注醫療工作及配合輪班業務，同時減少使用急性止痛藥物及其他口服預防性藥物的頻次。

江宏基醫師指出，CGRP（抑鈣基因相關胜肽）單株抗體藥物拮抗劑，可以阻斷CGRP神經訊號與受體的連結，進而抑制傳遞頭痛訊號，患有偏頭痛可以就近諮詢神經科醫師，使用適當藥物可以改善生活品質，當符合慢性偏頭痛診斷且藥物反應不佳時，可以尋求神經科醫師評估接受健保申請單株抗體注射或是施打肉毒桿菌毒素治療改善症狀。