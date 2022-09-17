隆鼻改善外觀卻造成鼻塞？原來是鼻中隔彎曲惹的禍

圖片來源 ／健康醫療網

25歲的Ray因為天生蓮霧鼻老是被嘲笑鼻塌，導致五官整個看起來不夠立體，社會新鮮人的他一開始擔任業務性質工作，需要交際應酬，也開始注意到外表。所以出社會第一年存錢就去坊間整型診所做隆鼻手術 。想不到隆鼻手術後，卻開始出現右側鼻塞的現象，雖然改善了外觀，但後來產生的鼻塞已經嚴重影響睡眠及工作表現！

若有鼻中隔彎曲 恐有鼻塞和打鼾睡眠等問題

Ray由朋友介紹就醫檢查，醫師內視鏡檢查發現是「右側尾端鼻中隔彎曲」導致鼻子右側鼻塞及打呼症狀。Ray很疑惑本來不是會鼻塞的人，為何會突然發生這個狀況。醫師表示隆鼻手術在做鼻延長手術沒注意時，有時會造成鼻中隔彎曲。

耳鼻喉科醫師陳鏘文指出，隆鼻後造成的鼻中隔彎曲，主要是整型過程中只顧及外部美觀，在關傷口時造成內部張力太大的時候，讓鼻中隔產生扭曲擠壓而造成所謂「尾端鼻中隔彎曲」；而出現鼻塞、睡眠障礙、鼻音等症狀。陳鏘文醫師提醒，隆鼻除了要兼顧外觀變美，還要維持鼻內部暢通，尋求有經驗專業鼻科醫師才能避免隆鼻後反而造成鼻中隔彎曲的症狀變成得不償失的經驗。

臉部外觀是否端正 鼻子扮演重要關鍵

鼻子位於臉部正中心，深深影響一個人的外觀與印象。俗話說「鼻正則豐運且貴」，尤其與人面對面時，鼻子通常是對方最先注意到的目標。所以找尋到適合自己臉部的鼻型，可讓臉部更順眼，而鼻頭的形狀、大小、高低、角度等差異，往往影響著臉部外觀有舉足輕重的角色。

陳鏘文醫師表示，鼻子不僅，肩負臉部外觀及伴演呼吸功能的重要關卡。若要進行鼻整型重建手術建議尋求專業、有經驗的鼻科醫療團隊，才可以兼具外觀與功能性的改善，讓自己的人生更美好！

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