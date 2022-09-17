腹痛、血便狂拉 恐是潰瘍性結腸炎

圖片來源 ／健康醫療網

小芸（化名）20歲時嚴重腹瀉，有便祕宿疾的她，原本心想「趁機把大腸清一清」也沒什麼不好；沒想到從腹瀉演變成一天多次血便，吃完東西就拉血，直到發燒昏倒送醫時、血色素不到正常值的一半，住院一個多月期間詳細檢查才確診為「中重度潰瘍性結腸炎」。醫師表示，潰瘍性結腸炎若未治療，不只影響生活品質，更增加腸穿孔、狹窄，甚至大腸癌的風險。目前健保 針對中重度潰瘍性結腸炎給付多種生物製劑，病友可和醫師討論使用的可能性，達成停用類固醇、規律用藥、黏膜癒合等3大治療目標，找回快樂自在的生活。

好發青壯年族群 症狀可能與其他疾病混淆

台灣發炎性腸道疾病學會理事長王鴻源指出，「潰瘍性結腸炎」是發炎性腸道疾病的一種，好發於20-40歲青壯年族群，主因為人體腸道免疫系統過度反應與錯誤識別，導致腸道過度及持續性的免疫發炎反應。

值得注意的是，潰瘍性結腸炎疾病症狀包括持續腹瀉、腹痛、血便、大便解不乾淨感覺等，並不具特異性，與大腸激躁症、感染性腸炎，甚至大腸癌等疾病症狀類似，以致部分患者未能警覺與及時就醫。

其實，臨床醫師在診斷潰瘍性結腸炎時，除了問診了解患者過往病史、臨床表現之外，會透過大腸鏡檢查黏膜發炎與潰瘍的分布，加上病理組織切片確認診斷，並排除其他感染性腸炎。必要時，還需加上核磁共振、電腦斷層等影像檢查，才能確定診斷。

潰瘍性結腸炎反覆發作 小心併發腸癌

林口長庚醫院胃腸肝膽科系副教授李柏賢指出，發炎性腸道性疾病若沒有早期接受有效治療，控制發炎，腸道會因反覆發炎、潰瘍，產生膿瘍、瘻管、狹窄、阻塞、穿孔或癌症等嚴重併發症 ，進而需切除部分腸道。其中潰瘍性結腸炎導致大腸癌的風險又比克隆氏症高，但隨著腸道發炎程度改善，腸癌風險也大幅下降，進而減少腸道手術 。此外，使用生物製劑，也使得腸切除率下降一半以上。顯示積極有效、精準控制發炎，可以大大改善疾病預後，避免併發症。

此外，其影響不僅止於腸道，部份病人會有腸道外症狀，最常侵犯器官為關節、皮膚及眼睛，會造成周邊關節炎、脊椎炎、結節性紅斑、壞疽性膿皮症、眼睛虹彩炎等等，影響生活品質。此外，有些研究指出長期慢性發炎也會增加心腦血管，及周邊血管阻塞的風險，所幸風險會隨全身性發炎的控制而下降。此外，腸道外症狀四分之一出現在診斷發炎性腸道疾病之前，因此若有相關症狀合併三個月以上肚子痛、拉肚子、血便、貧血以及體重減輕，須盡早就醫，排除發炎性腸道疾病的可能性。

對於輕度潰瘍性結腸炎病友，傳統用藥足以達到良好控制。然而，中重度發炎的病友則可接受生物製劑治療，達到更有效、更安全的發炎控制。在選擇生物製劑方面，除了考量共病、有效性以及安全性外，不同施打途徑（靜脈、皮下）、頻率（每2周、4周、8周或12周打1次）更是提供充分的彈性及方便性。讓病友可以在與醫師討論後，依照個人工作型態、施打能力及就醫可近性共同決策，選擇適合自己的用藥。

李柏賢副教授表示，中重度潰瘍性結腸炎治療有3大關鍵，包括：（1）盡早停類固醇，減少副作用；（2）方便用藥，提高治療配合度；（3）臨床沒症狀，加上內視鏡黏膜癒合無發炎。如此一來，才能避免復發、住院、手術以及併發症，迎回健康人生。

台灣發炎性腸道疾病學會呼籲病友積極與醫師配合，規律治療，追求早日治療達標。同時，提醒民眾如有腹瀉、腹痛、血便、貧血和體重減輕等症狀持續三個月以上，應提高警覺，盡早就醫尋求協助，以利早期診斷與對症治療，避免腸炎變腸癌。

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資料來源：健康醫療網

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