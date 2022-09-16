我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經：美股市、房市等3大泡沫 出現「雷曼級」警訊

被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

走路會陰卡卡小便困難 醫師：子宮膀胱脫垂要盡早處理

記者魯永明／嘉義即時報導
衛福部朴子醫院婦產科醫師陳文欣說，子宮膀胱脫垂要盡早處理。（圖／朴子醫院提供）
衛福部朴子醫院婦產科醫師陳文欣說，子宮膀胱脫垂要盡早處理。（圖／朴子醫院提供）

台灣一位80多歲老婦女多年來走路覺得會陰部卡卡，常有下墜感，感覺「有東西」從陰道掉出來，容易和底褲摩擦出血，造成生活困擾，近日她因解尿不順引發急性尿滯留及下腹脹痛，到嘉義縣衛福部朴子醫院求診，經婦產科醫師陳文欣內診，發現症狀是子宮合併膀胱脫垂引起，脫垂程度是最嚴重四度脫垂，另合併發炎腫脹，以致無法自行將脫垂推回。

經適當抗生素治療後，陳文欣安排骨盆腔重建手術，手術順利術後恢復良好，脫垂子宮及膀胱回到正常位置，告別下腹沈重及小便困難的窘境。患者說，以前覺得不好意思看病，造成多年生活困擾，不知道這個問題可以治療，後悔沒有盡早來求診。

陳文欣說，骨盆腔器官脫垂包含子宮、膀胱及直腸，好發中年婦女，特別是較肥胖，生產次數較多，從事勞動女性。常見症狀，起先輕微症狀包含腹部有下墜感合併會陰部有球狀膨出物，一開始多在腹部出力或經過整日久站後才會掉出，隨著疾病嚴重度上升及老化，脫垂症狀越來越嚴重，會陰部膨出物變成無時無刻都掉在外面，經常摩擦底褲導致出血，塞在兩腿間造成走路摩擦不適難為情，影響正常解尿，如果不自行用手將膨出物推回，無法正常解尿。

陳文欣表示，子宮膀胱直腸脫垂情況，廣泛存在中老年婦女，大多數民眾不知道這種病可以治療。甚至錯誤觀念認為子宮掉出來，只要切除子宮就能解決脫垂問題；脫垂疾病治療分三類，依嚴重程度及對病人日常生活困擾程度做選擇：運動治療：凱格爾運動；物理治療；手術治療，重建手術需專業訓練才能安全評估執行，建議找婦女泌尿專科醫師評估。

陳文欣說，脫垂不是絕症，但隨著老齡化，高齡病人若合併嚴重脫垂，會造成生活及家人照顧不易，及早發現及早治療，才是最佳處置。

手術 肥胖

上一則

體重破百公斤 少婦減5公斤順利受孕

延伸閱讀

夜的傳說

夜的傳說
廚房、衛浴排水卡卡的 水管疏通劑怎麼挑選？

廚房、衛浴排水卡卡的 水管疏通劑怎麼挑選？
卡卡搶不走 布萊德利傳想和名模舊愛再生娃

卡卡搶不走 布萊德利傳想和名模舊愛再生娃
幹細胞「組裝」老鼠胚胎 懷孕8天半 心臟有動靜

幹細胞「組裝」老鼠胚胎 懷孕8天半 心臟有動靜

熱門新聞

桃園榮民之家今年中秋晚會邀請勁歌熱舞團表演，卻因舞者大膽動作引發爭議。（圖／擷取自爆廢公社公開版）

中秋晚會跳艷舞乳貼阿公 醫曝「能增加免疫力」

2022-09-11 18:19
安進生化製藥公司研發的肺癌藥Lumakras最新臨床試驗結果揭曉，對病患的效益優於化療，但無法降低死亡率。(路透)

新癌藥試驗出爐：效益優於化療 但未能降低死亡率

2022-09-12 21:00
中秋節最常出現應景的食物月餅、烤肉、含糖飲料，以及應景水果柚子為4大地雷食物。(Pexels)

中秋節聰明吃 醫曝「4大地雷食物」

2022-09-09 05:17
圖片來源 ／健康醫療網

失眠不能總吃安眠藥 靠「1方法」還你一夜好眠

2022-09-10 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

怕胃食道逆流、腸胃炎上門 醫師給3大飲食建議

2022-09-11 01:25
中秋佳節必吃糕餅和烤肉，醫師建議，精緻及高油脂、高蛋白的食物都應該少吃為妙。（記者簡慧珍／攝影）

打嗝一個月沒好竟是「癌王」作祟 醫：治不好就是警訊

2022-09-10 17:33

超人氣

更多 >
綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地
20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章

20大解決台灣問題 「實現祖國完全統一」 擬入中共黨章
台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去

台「脫衣舞孃給阿公摸奶」登美媒 網友狂讚：我也想去
時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手

時間管理大師？男星遭爆「一夜見3女」 正牌女友是歌手
對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉

對英女王發表悼詞遭出征 港星羅家英刪文道歉