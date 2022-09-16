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臉冒痘很正常？未消又變大當心罹癌

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

長青春痘是件稀鬆平常的事情，不過如果它久未消失，甚至當出現越長越快、變大或不規則形狀時，應多留意並且盡快就醫，可能是癌症的徵兆。一名80幾歲的林姓阿嬤平時規律至診所追蹤慢性疾病，診所醫師觀察到她的上唇右側與人中有個糜爛性腫塊，將她轉至醫院就診，經切片手術後確診為「上唇惡性腫瘤」。

「鱗狀細胞癌」找上門 廣泛切除手術為主

衛生福利部南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森表示，患者的切片病理報告為「鱗狀細胞癌」，是亞洲人第二常見的皮膚惡性腫瘤，好發在臉部、嘴唇、耳朵等部位，醫師會依患者的狀況與腫瘤的型態等給予個別的治療建議，廣泛切除手術治療為目前標準治療方式。早期的皮膚癌在接受手術後，大多可達到治癒的效果，不過由於病灶在臉部的關係，因此需要整形外科醫師參與手術重建，減少患者在外觀上的缺陷，進而影響身心狀態。

耳鼻喉與整形外科攜手 「鼻唇溝皮瓣重建」手術復元

考量患者的年紀、健康狀況與外觀等因素，與整形外科呂明暐醫師共同組成跨科別醫療團隊，透過術前詳細溝通腫瘤切除範圍深度，再擬定最適合病人的重建手術，一次到位進行腫瘤切除及立即性的「鼻唇溝皮瓣重建手術」，重建因腫瘤切除留下的大範圍缺損，減少年長者接受長時間麻醉的風險。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55108

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手術 腫瘤 癌症

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