疲勞就醫竟是代謝性脂肪性肝炎 內視鏡手術縮減胃容積

圖片來源 ／健康醫療網

林女士50多歲，因慢性疲勞一直在診所就醫，醫師發現其肝指數 過高，檢查後醫師懷疑是代謝性脂肪性肝炎所致，診所醫師持續給予傳統保肝藥物，然而效果卻有限，隨即轉診至消化科門診治療。經血液與肝切片檢查後確診是代謝性脂肪性肝炎經藥物治療一個月後，林女士順利減重 5公斤，肝指數恢復正常，疲勞症狀也隨之解除。

代謝性脂肪性肝 演變為肝炎肝硬化

安南醫院消化科蔡坤峰主任說，由於台灣人飲食習慣常有過度熱量攝取情況，加上又不愛運動，工作與生活高壓力且作息不規則，因此臨床上有代謝性脂肪性肝的病人數量有逐漸增加趨勢，其中8成以上體重過重患者有代謝性脂肪肝病，此類病人臨床上通常沒有明顯症狀故自身無警覺，可能導致從代謝性脂肪性肝病演變為肝炎，少部分嚴重者最後甚至可進展至肝纖維化及肝硬化。

改善肝臟發炎程度 飲食和運動是關鍵

根據醫學研究報告顯示，肥胖 對於肝臟脂肪的堆積影響其實更甚於喝酒，減重確實可改善代謝性脂肪性肝炎的肝臟發炎程度，減重達9%以上即可有效改善肝臟組織，即使輕微的體重變化也可改善。因此，有效的飲食管理及適度的運動是治療的第一步，類升糖素肽-1受體促效劑（GLP1-RA）也就是俗稱的瘦瘦針，亦能透過降低食慾之效來控制體重下降，而其他如維他命E、Stain/Niacin類藥品在小型臨床研究中也發現均可見療效。

內視鏡治療 微創且體表無傷口

蔡坤峰主任強調，根據2022年最新權威期刊刺胳針（Lancet）文獻指出，多數接受胃鏡縮胃治療的病人在經過兩年追蹤後仍可維持25%體重下降效果，而針對中度肥胖以上病人即BMI>30者，亦能透過胃鏡來進行胃的肉毒注射以延遲胃內排空與提供胃鏡縮胃治療，來減低病患胃容量達到減重控制目標。這樣的內視鏡治療優點在於微創且體表無傷口，再加上藥物治療與飲食生活習慣調整，如此才是治療代謝性脂肪肝炎的最根本之道。

【延伸閱讀】

隆乳材質再創新高「峰」 女王波一次滿足3個願望

治療費年逾數十萬、還常遭歧視！異位性皮膚炎患者受盡折磨

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55110

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw