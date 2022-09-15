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經顱磁刺激術可活化神經迴路 病患不再被情緒綁架

記者王昭月／高雄即時報導
「經顱磁刺激術(TMS)」，約20次療程，憂鬱焦慮症狀可大幅改善。（圖／高雄小港醫院提供）
「經顱磁刺激術(TMS)」，約20次療程，憂鬱焦慮症狀可大幅改善。（圖／高雄小港醫院提供）

台灣高雄40多歲陳女士長期憂鬱焦慮，身心飽受摧殘，使用各種抗憂鬱劑治療，仍擋不住絕望意念，生活興趣缺缺，變得足不出戶，最後高雄小港醫院精神科醫師廖揮原替她做「經顱磁刺激術(TMS)」，約20次療程，憂鬱焦慮症狀大幅改善，過去她常說，「你們不懂我的苦」，如今則很珍惜現在的生活。

據國衛院調查發現，全台65歲以上民眾，有16.3%罹患憂鬱症，卻高達73%未就醫。小港醫院指出，憂鬱症治療方式包括藥物、心理、生活與行為治療，約3成患者反覆用藥仍無法緩解，醫學歸類為「難治型憂鬱症」個案；另有個案無法忍受傳統抗憂鬱藥物的副作用，這兩類患者可能都需要接受較侵入性電痙攣治療，不過因需麻醉，且治療後認知功能會短暫減退。

醫學精進，臨床上「經顱磁刺激術」針對藥物與心理治療反應不佳的重度憂鬱症患者提供另種治療方向。廖揮原醫師說，「經顱磁刺激術」利用電磁感應原理改變頭皮外圍磁場，引發大腦前額葉皮質內的神經細胞產生微電流，進而活化與情緒相關的神經迴路，改善憂鬱相關症狀。

廖表示，「經顱磁刺激術」療程簡單，非侵入性，能大幅降低治療過程的不適感；此外治療過程完全處於清醒狀態，治療後即可正常日常活動，不需休息恢復期；對於抗憂鬱藥物反應不佳或無法忍受藥物副作用的個案，是種先進的腦部治療模式。

「憂鬱症是可逆性的情緒疾病」，廖揮源鼓勵患者不要諱疾忌醫，經由專業醫師的協助，能達到症狀緩解並改善生活品質，讓患者不再被緒綁架。

憂鬱症 醫學

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