我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

老翁腹痛就醫驚見「透抽軟骨」刺破小腸 緊急手術保命

健康醫療網／記者林怡亭報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

一名七旬老先生上周末因為左下腹劇痛，被送至醫院急診，醫師透過電腦斷層掃描檢查，發現腹腔內有氣體自腸胃道漏出，懷疑是患者腸胃道穿孔，安排緊急手術，結果找出了造成腹部劇烈疼痛的兇手-透抽體內的透明骨骼，卡在小腸，甚至刺穿腸道而引起不適。

骨頭穿刺破洞 造成腹膜炎

南投醫院外科許家榮醫師表示，患者的小腸遭到約3公分的透明骨骼刺穿後，破了一個小洞，腸液從腸道中漏出來，造成廣泛性腹膜炎。經手術順利移除異物，並且修補破裂的腸子，患者的復原狀況良好，目前轉往普通病房觀察。

許家榮醫師強調，若腸胃道穿孔沒有即時處理，會有感染風險，可能會引發腹膜炎、敗血症甚至休克，危及生命。

進食細嚼慢嚥 留意誤吞危機

老翁在得知自己的小腸被透抽的透明骨骼刺穿後，與家人推測也許是前幾天的晚餐，料理的時候沒有處理乾淨，透明軟骨留下一小節讓老翁吃下肚所致。大部分的民眾在不慎吞下異物之後是可以順利排出的，不過仍有少部分的異物具有危險性，在診間常遇到有民眾誤食魚刺、雞骨頭等尖銳物後身體不適來求診。

許家榮醫師提醒長者、幼兒、咀嚼功能不佳等民眾，在進食的時候應細嚼慢嚥，家屬在料理及提供食物的時候也協助留意，避免誤吞的意外發生。

【延伸閱讀】

45歲糖友被醫讚「控糖典範」　不藏私分享成功秘訣

逾5成民眾做醫美當保養！　揭密娛樂名人最愛療程

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55092

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術

上一則

染疫後暴瘦10公斤好嚇人 醫曝：肌少症7徵兆速就醫

延伸閱讀

男子嘴巴破皮1 年 就醫檢查驚罹口腔癌

男子嘴巴破皮1 年 就醫檢查驚罹口腔癌
笑掉大牙是真的 「6大招」善用假牙黏著劑

笑掉大牙是真的 「6大招」善用假牙黏著劑
脂肪肉瘤罕見 希望之城華裔外科醫師曾韋霖擅長切除

脂肪肉瘤罕見 希望之城華裔外科醫師曾韋霖擅長切除
10歲起不斷整形 加州女想變瑪麗蓮夢露

10歲起不斷整形 加州女想變瑪麗蓮夢露

熱門新聞

桃園榮民之家今年中秋晚會邀請勁歌熱舞團表演，卻因舞者大膽動作引發爭議。（圖／擷取自爆廢公社公開版）

中秋晚會跳艷舞乳貼阿公 醫曝「能增加免疫力」

2022-09-11 18:19
安進生化製藥公司研發的肺癌藥Lumakras最新臨床試驗結果揭曉，對病患的效益優於化療，但無法降低死亡率。(路透)

新癌藥試驗出爐：效益優於化療 但未能降低死亡率

2022-09-12 21:00
（圖：健康醫療網提供）

嘴破以為火氣大？15年「這習慣」讓口腔癌找上門

2022-09-08 01:30
中秋節最常出現應景的食物月餅、烤肉、含糖飲料，以及應景水果柚子為4大地雷食物。(Pexels)

中秋節聰明吃 醫曝「4大地雷食物」

2022-09-09 05:17
圖片來源 ／健康醫療網

失眠不能總吃安眠藥 靠「1方法」還你一夜好眠

2022-09-10 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

怕胃食道逆流、腸胃炎上門 醫師給3大飲食建議

2022-09-11 01:25

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕