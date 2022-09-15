老翁腹痛就醫驚見「透抽軟骨」刺破小腸 緊急手術保命

（圖：健康醫療網提供）

一名七旬老先生上周末因為左下腹劇痛，被送至醫院急診，醫師透過電腦斷層掃描檢查，發現腹腔內有氣體自腸胃道漏出，懷疑是患者腸胃道穿孔，安排緊急手術 ，結果找出了造成腹部劇烈疼痛的兇手-透抽體內的透明骨骼，卡在小腸，甚至刺穿腸道而引起不適。

骨頭穿刺破洞 造成腹膜炎

南投醫院外科許家榮醫師表示，患者的小腸遭到約3公分的透明骨骼刺穿後，破了一個小洞，腸液從腸道中漏出來，造成廣泛性腹膜炎。經手術順利移除異物，並且修補破裂的腸子，患者的復原狀況良好，目前轉往普通病房觀察。

許家榮醫師強調，若腸胃道穿孔沒有即時處理，會有感染風險，可能會引發腹膜炎、敗血症甚至休克，危及生命。

進食細嚼慢嚥 留意誤吞危機

老翁在得知自己的小腸被透抽的透明骨骼刺穿後，與家人推測也許是前幾天的晚餐，料理的時候沒有處理乾淨，透明軟骨留下一小節讓老翁吃下肚所致。大部分的民眾在不慎吞下異物之後是可以順利排出的，不過仍有少部分的異物具有危險性，在診間常遇到有民眾誤食魚刺、雞骨頭等尖銳物後身體不適來求診。

許家榮醫師提醒長者、幼兒、咀嚼功能不佳等民眾，在進食的時候應細嚼慢嚥，家屬在料理及提供食物的時候也協助留意，避免誤吞的意外發生。

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資料來源：健康醫療網

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