煎熬等待心臟移植 短效型心室輔助器助續命

陳姓病友5年前心臟衰竭，等待心臟移植124天，靠著短效心室輔助器支持，也順利熬過2次心臟移植手術。（記者許政榆／攝影）

陳先生5年前因心血管疾病造成心臟衰竭，必須接受心臟移植才能續命，當時靠著短效心室輔助器支持，煎熬等待124天，但第一次心臟移植時因預後不佳，再度裝短效心室輔助器，才等到幸運等到第二次心臟移植，至今恢復良好且能正常生活。

心臟疾病位居台灣民眾十大死因第二，每年近萬人因心臟衰竭死亡。根據統計，台灣每年約有36萬人被診斷有心臟衰竭，其中有近2萬人可能發展為末期心臟衰竭，需近一步接受心臟移植或心室輔助器治療。

台灣三軍總醫院院長王智弘表示，台灣等待心臟移植平均需要1至1.5年，根據器官捐贈移植登錄中心統計，每年有200人等待心臟移植，而急性心因性休克的患者，若不接受接受心臟移植或是進一步治療，死亡率將近100%。

黃姓病友當時心肌梗塞，改用長效心室輔助器續命，並等到心臟移植。（記者許政榆／攝影）

三軍總醫院外科部部長蔡宜廷表示，末期心臟衰竭患者如果在緊急狀態下做心臟移植，成效並不佳，若能提早以心室輔助器介入、穩定身體狀況，橋接等待心臟移植或恢復，末期心臟衰竭患者2年存活率可超過7成以上。

三總自2018年至今累計完成125例心室輔助器手術 ，居全台醫學中心之冠，三總日前舉辦心室輔助器治療急性心臟衰竭成果報告暨患者分享記者會。

林姓病友因發燒、猛爆性心肌炎住院，一度意識不清、心跳停止裝葉克膜維生，經醫師評估後適合裝設短效心室輔助器，後續恢復意識，且順利等到捐贈者心臟移植；病友黃先生則是心肌梗塞，為保護器官功能，評估經濟狀況許可下改用長效心室輔助器，最後也等到心臟移植。

三總心臟血管外科主治醫師楊翔宇表示，猛爆性心肌炎患者有時用葉克膜方式不足以供應體內循環，因此需升階以心室輔助器維持生命跡象，才有機會橋接到恢復，或橋接到心臟移植。

三總心臟血管外科主治醫師許博順分享，日本 為超高齡國家，但捐贈心臟數量少，因此大多使用長效心室輔助器；而台灣長效心室輔助器健保給付有限制，自費台幣500多萬元（約逾16.2萬美元）並非一般家庭可負擔，相較日本，台灣較有機會等待心臟移植，且用短效心室輔助器可助患者1年存活率達40%。

三總心臟血管外科主任柯宏彥指出，三總今年成立亞太研究中心，將定期舉辦心室輔助器學術活動，提供海內外醫事人員學習交流，包括東南亞 菲律賓、印尼、泰國及南韓、香港等，未來也將透過產學合作計畫，提供亞太區各國醫療人員進修學習治療與相關照護技術。