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罹敗血症衝擊家屬 23.5%陪病配偶罹精神疾病

趙容萱
醫師趙文震（右）在台中榮總重症加護病房向家屬解釋病況。（圖：台灣台中榮總提供）
醫師趙文震（右）在台中榮總重症加護病房向家屬解釋病況。（圖：台灣台中榮總提供）

敗血症來得又急又快可能奪命，陪病的配偶也可能「生病」。台灣台中榮總研究團隊追蹤台灣6萬6715名敗血症患者配偶發現，高達23.5%在病患出院後5年發生焦慮、情緒障礙等精神疾病，每年10萬人中就有3448人發病，主要風險因子包含年齡較高、女性、共病，以及家庭經濟支持較低，研究成果發表於國際重症醫學頂尖期刊。

台中榮總一般內科主任陳信華說明，他與重症醫學部主任趙文震合作，以台灣2003年至2017年全人口資料，分析6萬6715名敗血症患者配偶，出院後追蹤五年發生包含焦慮、情緒障礙在內精神疾病。

趙文震說，敗血症發生率逐年上升，全球每5名死亡者中就有1人死於敗血症，而敗血症是突發性疾病，對家屬也會產生劇烈衝擊。他們的研究與海外研究發現類似，去年荷蘭追蹤10家醫院新冠肺炎重症病患配偶發現，配偶在出院後一年仍有高達38.3%仍有心理健康症狀。

陳信華指出，台中榮總風濕免疫研究團隊也發現，家庭經濟支持是風濕疾病患罹患敗血症後長期預後關鍵影響因子，不論是全身性紅斑性狼瘡與接受生物製劑之關節炎病患皆有相同發現，研究成果都已發表在國際風濕免疫領域高階期刊。

趙文震指出，台中榮總醫療團隊除照護重症病患，也關注病患家屬心理健康需求，適時會診精神專科醫師與心理師介入，社工室運用惠康基金會等社會資源提供即時關懷與經濟支持，去年惠康基金會協助337人次，共台幣800萬元（約25.9萬美元）。社工室運用社會資源協助539人次，共1400萬元。

趙文震呼籲，敗血症或新冠肺炎家屬，照護病患外切莫忽略自身之心理健康，若有任何心理症狀隨時求助，台中榮總醫療與社工團隊隨時與您同在。

心理健康 醫學 新冠肺炎

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