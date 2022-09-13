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中秋後…確診＋氣喘暴增 醫：防雙病夾擊有訣竅

記者趙容萱／台中即時報導
台中市診所協會理事長、過敏氣喘專科醫師曾崇芳。（圖／曾崇芳提供）
台中市診所協會理事長、過敏氣喘專科醫師曾崇芳。（圖／曾崇芳提供）

台灣台中市診所協會理事長、過敏氣喘專科醫師曾崇芳今觀察發現，12日是中秋節過後第一個上班日，門診求診確診人數49人，較上周一35人成長近三成，近期因季節轉換，時序入秋，早晚溫差大，加上空汙季來臨，氣喘急性發作人數有上升的趨勢，提醒民眾注意。

曾崇芳建議，為預防新冠肺炎確診及氣喘發作夾擊，民眾除了疫苗要打好打滿外，應做好身體保暖，依環保署空氣品質監測網建議，空汙時依等級避免在戶外活動，進出公共場合或人潮聚集處應戴口罩、保持適當社交距離，勤洗手、不摸口鼻揉眼睛，避免病源感染上呼吸道。

曾崇芳說明，近期因東北風挾帶境外汙染物移入影響台灣，空汙季來臨，加上入秋後，夜晚較涼、日夜溫差稍大，都是氣喘及發作的主要原因之一。

曾崇芳指出，氣喘是慢性呼吸道發炎，會因為得到上呼吸道感染、空氣汙染、天氣變化大、吃冰冷的食物、運動及吸入刺激性的物質引發氣喘的發作，入秋以後就是氣喘病人開始好發的時間。

曾崇芳舉例，一名49歲男本月9日晚上開始胸悶不舒服，雖在家整晚使用吸入性類固醇與急性支氣管擴張劑用藥仍無效，隔天連講話都喘到上氣不接下氣，經就醫緊急打類固醇，並以蒸氣吸入支氣管擴張劑症狀才緩解。

社交距離 口罩 疫苗

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