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是好動、衝動還是過動？小一生被師發配邊疆家長好難過

記者徐如宜／高雄即時報導
阮綜合醫院兒童神經科醫師蔡金燕說，很多爸媽不知孩子到底是好動還是過動？為何唸書總是不專心、坐不住，卻能連打幾小時的3C電玩？（圖／阮綜合提供）
阮綜合醫院兒童神經科醫師蔡金燕說，很多爸媽不知孩子到底是好動還是過動？為何唸書總是不專心、坐不住，卻能連打幾小時的3C電玩？（圖／阮綜合提供）

台灣高雄小一新生冠冠，上學才兩周就因爬上跳下，連這次撞到額頭已經受傷3次，冠媽被通知到校帶回就醫時看到，孩子的座位已經被換到最後一排，心裡好難過。阮綜合醫院兒童神經科醫師蔡金燕說，很多爸媽不知孩子到底是好動還是過動？為何唸書總是不專心、坐不住，卻能連打幾小時的3C電玩？

蔡金燕醫師舉出屬於「注意力缺陷過動症ADHD」前來求助的個案，像9歲婷婷文靜愛塗鴉、發呆，常心不在焉，考卷常忘記寫名字或亂寫，作業遲交、錯誤連篇，大人怎麼告誡都沒效，常被指責的她也愈來愈沒自信心。

小學生強強讀低年級時，坐不住又愛搗蛋，上課常任意走動，現在高年級出現蠻橫暴躁，總和師長頂嘴、跟同儕起衝突，但感興趣的事又表現得一把罩，成績大起大落，挨罵就躲到3C裡，挨揍後更不理人、宅在房間，家人完全拿他沒轍。

蔡金燕表示，有些家長不正視這些行為，總認為長大就會好，或期待換老師、換學校就會改善。還因認為孩子是「故意的」而不諒解，在長期的責罵、羞辱或體罰下，會傷害孩子的自尊心、自我肯定，導致自卑、憂鬱。

蔡金燕說，孩子不受控的過動、衝動、不專心或無法持續專注的行為，是一種好發於兒童早期的「神經發展性疾患」，這些症狀通常是慢性且長期的，影響兒童學習及日常生活表現，可能持續到青春期，成年甚至終生。應該找專業醫師詳細問診、檢查，做進一步評估、鑑別、診斷，必要時給予藥物治療。由家長、師長、醫師三方努力，關懷支持適才適性，孩子才能慢慢進步健康成長。

兒童青少年心智門診專責醫師林奕萱也以收治個案舉例，C弟進診間後不停爬上爬下，連醫護洗手台都上去了，很難安坐下來；Q妹安靜地在候診椅上坐著，但指令有聽沒有到，得反覆說上數次，她才抓得到重點照做；國中生P長期學業成績落後，未符合自己的期待，情緒低落、進而傷害自己。

林奕萱說，這3個孩子乍看下是完全不同的表現，但是卻有著相同的診斷「注意力不足過動症ADHD」，主要有三大層面的困擾：注意力不足、過動和衝動，所以，不僅是「過動」而已，有時看起來「很安靜」的孩子也有可能需要協助。

林奕萱提醒，幼稚園時期的孩子的「不專心」或「過動」不見得是「生病」，畢竟大腦才剛開始發展而已。若擔心孩子有類似困擾，除了就醫確定診斷及討論後續治療處理外，日常生活的調整也很重要，規律作息，培養至少一種運動習慣，及親子共讀時間，都是讓孩子大腦健康發展的重要元素。

兒童青少年心智門診專責醫師林奕萱表示，「注意力不足過動症ADHD」主要有三大層面...
兒童青少年心智門診專責醫師林奕萱表示，「注意力不足過動症ADHD」主要有三大層面的困擾：注意力不足、過動和衝動。（圖／阮綜合提供）

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