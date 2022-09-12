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新癌藥試驗出爐：效益優於化療 但未能降低死亡率

記者張聲肇／即時報導
安進生化製藥公司研發的肺癌藥Lumakras最新臨床試驗結果揭曉，對病患的效益優於化療，但無法降低死亡率。(路透)
安進生化製藥公司研發的肺癌藥Lumakras最新臨床試驗結果揭曉，對病患的效益優於化療，但無法降低死亡率。(路透)

安進(Amgen Inc.)生化製藥公司研發的肺癌藥Lumakras最新臨床試驗結果揭曉，對病患的效益優於化療，但仍無法降低死亡率。

Lumakras是針對KRAS基因突變獲准上市的第一個標靶藥。癌症最常見的基因突變就是KRAS，醫藥界研究多年對付基因突變的藥，苦無良策；安進的Lumakras因初期試驗藥效良好，獲准進行晚期試驗，於10日提出試驗結果報告；而這項研究更多細節預定12日在巴黎舉行的歐洲醫療腫瘤科學會大會上發表。

這項報告深受業界重視，尤其是也在研發KRAS標靶藥的競爭對手Mirati Therapeutics Inc.和羅克(Roche Holding AG)。

FactSet分析師預測，Lumakras今年的市場銷售量將達3億4675萬元，2024年即將突破10億元。

最新報告顯示，服用Lumakras的345名肺癌患者，有25％能夠多活一年，且症狀不致惡化，接受化療藥docetaxel獲得同樣效果的僅10％。

Robert W. Baird生物科技分析師史科尼(Brian Skorney)說，這項成就表示Lumakras達成當初設想的目標，食藥局(FDA)應該會完全核准其上市，不再附設條件。

可是，史科尼說，因為兩組試驗病患的死亡率沒甚麼大差別，有些保險公司和腫瘤科醫師可能不會大力推薦標靶藥或貶低化療藥。

「付費人會說，這種藥對提高存活率不見的有效，我們該為了它多付數十萬元嗎？」他說。

安進去年推出的Lumakras價格是每個月1萬7900元。

安進說，這項研究的議題不包括是否提高整體存活率，試驗對象包括本來接受化療，因症狀惡化才改服Lumakras，因此很難估存活率提高了多少。

業界人士說，安進此一研究報告出爐，可能會讓更多競爭對手加緊搶占標靶藥市場，其中Mirati研發，也是針對KRAS基因突變的Adagrasib初期臨床試驗報告，最晚將在12月14日前提出。

腫瘤 分析師 癌症

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