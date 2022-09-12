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出生10天小女嬰臉有傷口 細菌感染致蜂窩組織炎

記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮1名出生僅10天的小女嬰，感染金黃色葡萄球菌，引起顏面蜂窩組織炎。（圖／門諾醫院提供）
花蓮1名出生僅10天的小女嬰，感染金黃色葡萄球菌，引起顏面蜂窩組織炎。（圖／門諾醫院提供）

台灣花蓮1名出生10天的小女嬰，某天眼角出現黃色分泌物，鼻子腫脹影響呼吸，經就醫後確認是感染「金黃色葡萄球菌」，且引起顏面蜂窩組織炎。門諾醫院小兒科醫師鄭永隆表示，金黃色葡萄球菌普遍存在於皮膚表面，一旦有傷口易受感染，建議照護者平時應注意，別讓細菌有機可乘。

醫師鄭永隆表示，9月初至今共收治3名幼童，分別為出生10天、1歲及5歲個案，其中出生10天的女嬰及5歲男童確定為金黃色葡萄球菌感染，另一位1歲男童則是因蚊蟲叮咬，導致左脚蜂窩組織炎，他呼籲家長，如嬰幼兒皮膚表面出現傷口應多加留意，若出現紅腫就應立即就醫治療。

鄭醫師說，金黃色葡萄球菌易造成蜂窩性組織炎、濕疹等，嬰幼兒抵抗力弱，嚴重則可能引發化膿性關節炎、腦膜炎、心內膜炎或敗血症，若延誤就醫，甚至導致生命危險。

醫師提醒，照護者平時應注意嬰幼兒的皮膚護理，如出現尿布疹，盡量不要再使用濕紙巾擦拭，最好每次換尿布時用清水洗淨，以免傷口破皮，讓細菌有機會入侵。此外，替嬰兒剪指甲時，最好注意剪刀的清潔，避免造成傷口感染。家中如有人生病，應與嬰幼兒做好隔離。

除了傷口可能引發的感染，當免疫力下降時，金黃色葡萄球菌也可能趁機而入。醫師提醒家長，應養成小朋友衛生習慣，大人也要勤洗手再抱小孩等，若孩子出現精神變差、活動力下降，合併高燒或身上出現莫名的小膿包時，就要盡快送醫。

蚊蟲叮咬幼童，易感染引發蜂窩性組織炎，家長不可不慎。（圖／門諾醫院提供）
蚊蟲叮咬幼童，易感染引發蜂窩性組織炎，家長不可不慎。（圖／門諾醫院提供）
一名5歲男童因感染金黃色葡萄球菌，緊急住院治療。（圖／門諾醫院提供）
一名5歲男童因感染金黃色葡萄球菌，緊急住院治療。（圖／門諾醫院提供）

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