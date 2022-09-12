我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拒公開911空污報告 紐約市長亞當斯：除非市府免責

全球房地產料同步走弱到後年 最熱房市面臨兩位數下跌

天生O型腿膝蓋痛到要吃止痛藥 截骨矯正解她痛苦又增高

記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區骨科醫師王稚暉。（圖／澄清醫院中港院區提供）
澄清醫院中港院區骨科醫師王稚暉。（圖／澄清醫院中港院區提供）

1名51歲婦人有天生雙腳O型腿，從來不敢穿短裙，近年走路時膝蓋都痛到舉步維艱，只能靠吃止痛藥緩解。後來接受高位脛骨截骨矯正手術後，不但雙腳都挺直，還增高了兩公分，這才穿起短裙，快樂工作。

台灣澄清醫院中港院區骨科醫師王稚暉說，婦人因天生雙腳嚴重膝內翻O型腿，且工作又得長時間走路與站立，身體重心由膝蓋「內側」承受，久而久之因膝蓋受力不平均，造成膝蓋內側磨損發炎，受疼痛困擾多年，最怕下樓梯，最近更嚴重到連走平地都困難。

他說，患者接受過復健治療、關節內玻尿酸注射等，都未有明顯效果，但X光檢查發現膝關節外側是健康的，於是建議她接受高位脛骨截骨矯正手術，無需做全人工膝關節置換，她才鼓起勇氣接受此新技術的手術治療。

王稚暉說，高位脛骨截骨矯正手術，首先透過電腦斷層，模擬患者膝蓋上下肢的真實樣貌，經由最新電腦技術計算，精準量測出需要矯正的角度，再藉由3D列印技術，把校準的模板打印出來，於手術中透過模板精準切割，透過力線的改變，把下肢承重重心轉移至健康側。在骨頭缺損處，填上人工骨及骨頭生長因子，最後再用鋼板做支撐。

他說，天生膝內翻或膝外翻，因為走路姿態的長期影響，很有可能到中年時會造成膝蓋的磨損，罹患退化性膝關節炎，嚴重時恐需做全人工膝關節置換手術，所幸目前已醫術已發展到可進行高位脛骨截骨矯正手術，對患者來說，可保留下完整的膝蓋。尤其，對年紀較輕又是雙膝關節內翻的患者，並不建議太早做全人工膝關節置換手術。

這位婦人在接受保膝矯正手術後，經減重、復健一段時間後回診，她刻意穿著短裙走進診間，在診間來回走了幾次，秀出她挺直的雙腳，看起來完全沒有O型腿情形。

婦人術前嚴重膝內翻（左），術後兩腳恢復正常（右）。（圖／澄清醫院中港院區提供）
婦人術前嚴重膝內翻（左），術後兩腳恢復正常（右）。（圖／澄清醫院中港院區提供）

手術 關節 骨科

上一則

遺傳性多囊腎 及早篩檢積極治療

下一則

出生10天小女嬰臉有傷口 細菌感染致蜂窩組織炎

延伸閱讀

李信智整型外科讓您歲月無痕

李信智整型外科讓您歲月無痕
做完提臀手術「像被卡車撞過」加州女整形想變瑪麗蓮夢露

做完提臀手術「像被卡車撞過」加州女整形想變瑪麗蓮夢露
七旬翁肚子痛到險喪命 手術揪元凶竟是「透抽」

七旬翁肚子痛到險喪命 手術揪元凶竟是「透抽」
陳敏麗西醫美容診所電波瘦身療程非手術塑身護理 有效消減脂肪

陳敏麗西醫美容診所電波瘦身療程非手術塑身護理 有效消減脂肪

熱門新聞

桃園榮民之家今年中秋晚會邀請勁歌熱舞團表演，卻因舞者大膽動作引發爭議。（圖／擷取自爆廢公社公開版）

中秋晚會跳艷舞乳貼阿公 醫曝「能增加免疫力」

2022-09-11 18:19
中秋節最常出現應景的食物月餅、烤肉、含糖飲料，以及應景水果柚子為4大地雷食物。(Pexels)

中秋節聰明吃 醫曝「4大地雷食物」

2022-09-09 05:17
（圖：健康醫療網提供）

嘴破以為火氣大？15年「這習慣」讓口腔癌找上門

2022-09-08 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

我「骨質疏鬆症」了嗎？專家解析判定標準、預防方式

2022-09-05 01:30
衛福部南投醫院外科醫師許家榮手術示意圖，非文中病人。（圖／南投醫院提供）

七旬翁肚子痛到險喪命 手術揪元凶竟是「透抽」

2022-09-07 05:29
圖片來源 ／健康醫療網

失眠不能總吃安眠藥 靠「1方法」還你一夜好眠

2022-09-10 01:30

超人氣

更多 >
傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份
英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特
非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬
李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年

李易峰私密床照瘋傳 爆選妃「一次玩8P」嫖過未成年
伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別

伊麗莎白二世靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別