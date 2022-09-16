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腦中風半癱 機器人助黃金期復健

記者李樹人／台北報導
中風患者透過穿戴式外骨骼下肢機器人復健訓練雙腳。（圖：中醫大新竹附醫提供）
中風患者透過穿戴式外骨骼下肢機器人復健訓練雙腳。（圖：中醫大新竹附醫提供）

腦血管疾病奪走多條人命，更多患者肢體癱瘓、手腳無力，復健科醫師提醒，腦出血中風患者應在住院期間接受急性復健治療，把握復健黃金期，遠離失能風險。

一名45歲女性日前突然失去意識、暈倒在地，緊急被送至急診室，檢查發現，急性腦出血導致中風，因病情危急，一度住進加護病房。情況穩定後住進一般病房，當時右側肢體癱瘓，行動不便，家人擔心日後恐失去生活自理能力。

在復健科醫師建議下，患者住院期間即接受「外骨骼穿戴式動力機器人復健訓練」，藉此輔助神經復健功能，持續一個月的訓練，右側手腳靈活度逐漸好轉，右手可以梳髮、拿湯匙吃飯。

「想要減少急性腦中風患者失能風險，務必掌握復健黃金期。」中國醫藥大學新竹附設醫院復健科主任賴宇亮說，許多中風患者在鬼門關前走一遭，身體虛弱無力，一聽到要復健，就直搖頭，一旦錯失復健契機，日後想要自行站立、走路，可能難如登天。

賴宇亮建議，腦中風患者應在住院期間開始復健，在醫師評估下，利用「穿戴式動力手部復健器」、「穿戴式外骨骼下肢機器人」等復健儀器，忍痛持續復健，才能免於失能，不成為家人的負擔。

賴宇亮說，「穿戴式動力手部復健器」採多指節設計，外部動力輔助帶動患者手指，導引重複訓練患者，依病患個別需求、阻力、速度，藉著機械的精準及重複，達到改善患者關節活動，降低肌肉張力，增進耐力和促進動作控制的目標。

至於「穿戴式外骨骼下肢機器人」，主要用於訓練阻力，透過下肢活動的輔助裝置，以膝關節為軸心，輔助動作與控制，提升中風者腿部力量，藉由重複快速的訓練，刺激神經復健的記憶，提升活動力。

目前中國醫藥大學新竹附醫復健團隊共有兩套「穿戴式外骨骼下肢機器人」，分別適用於全癱、半癱的腦中風、巴森金氏症等患者，如住院期間能夠積極復健，就有機會讓患者站起來，練習走路。

至於另一套系統則適用於仍有行動能力的中風患者，在復健師指導下，定期接受每次一小時訓練，藉此訓練肌力及平衡感。以該名女性患者為例，在高強度的反覆練習下，促進神經系統的可塑性。

中風 關節 肌肉

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