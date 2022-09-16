體重破百公斤 少婦減5公斤順利受孕

體重破百公斤的少婦，只減5公斤就傳出懷孕喜訊；圖為示意圖。（Getty Images）

台灣衛福部彰化醫院健康生活養成班俗稱減重 班，吳姓學員去年參加減重班，體重129.8公斤，按照健康飲食指導原則吃東西，體重減至124.5公斤，雖然只減5公斤但傳出懷孕喜訊，她和丈夫開心到不行。

她說，結婚六年一直準備迎接新生命，所以服用中藥調理身體，肚子卻動靜，朋友建議減一點體重或許增加懷孕機率，所以她參加減重班和學習低GI飲食、地中海飲食的作法，不但身體狀況變好也如願懷孕。

此外，55歲周姓學員174公分、參加減重班時的體重97.6公斤，有脂肪肝炎和高血壓 ，醫師希望他減重，所以周姓學員按照上課指導的飲食原則，一個月約減重10公斤，三個月減重22公斤，肝臟和高血壓都正常。周姓學員表示，過去一年他也沒節食，只是照著每餐吃蛋白質、蔬菜、優質澱粉類等順序，從原本的「吃飯配菜」變成「吃菜配飯」。

周姓學員又表示，過去一年每周至少一天蔬食，偶而也會吃大餐，但很快調整回原來飲食方法，所以體重維持73至75公斤，已經沒吃降血壓藥，健檢血壓等各種健康指數正常，神清氣爽。