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中年男腳麻又背痛 腹部主動脈瘤壓迫

健康醫療網
腹主動脈瘤並非癌症，但若腫大到壓迫周圍組織，就會產生腹痛、腰痠背痛等症狀。（Getty Images）
腹主動脈瘤並非癌症，但若腫大到壓迫周圍組織，就會產生腹痛、腰痠背痛等症狀。（Getty Images）

61歲有抽菸、高血酯多年病史的黃先生，在兩年前因脊椎狹窄，進行過脊椎手術，但因背痛症狀仍持續不舒服，近日就醫竟發現腹部有一顆5.5公分的動脈瘤，同時主動脈瘤管壁性血栓（Mural thrombus）已經造成右側髂動脈完全阻塞，而產生血管性下肢缺血麻痺與疼痛症狀。所幸經由微創腹主動脈支架與兩側髂動脈繞道複合手術方式治療，腳部麻症狀與背痛逐漸改善，並在一星期後順利出院。

台北市立聯合醫院 仁愛院區心臟血管外科主任歐陽志佩表示，下背痛是一般年長者相當常見症狀，雖然大部分九成以上與骨頭肌肉相關，但仍有少部分如癌症、感染、腸胃泌尿道、血管等原因造成。

單純藉由脊椎影像檢查發現腹主動脈瘤則較少見，加上腹主動脈瘤病患約八成並無任何症狀，因此早期並不容易被發現，除非腫大到壓迫周圍組織產生腹痛、腰痠背痛等症狀後，特別是如果伴隨其他疾病，如同黃先生一樣，就可能忽略了主動脈瘤引起的可能。

腹主動脈瘤並非癌症，而是動脈壁因老化、失去彈性而逐漸膨大成瘤狀的血管。主要產生的危險因子包括年紀超過60歲的男性、抽菸、三高（高血壓、高血酯、高血糖）等與心血管疾病危險因子相同。在腹主動脈瘤的病患中，如果產生症狀，約有八成是腹痛，而像黃先生出現下背痛僅約不到一成，加上合併脊椎狹窄，就更增添診斷困難度。

若動脈瘤長大到一定的大小（6公分）或長大速度過快（半年超過0.5公分），破裂與死亡的可能性就大增，建議以手術介入治療以防止破裂出血。

歐陽志佩說，目前主動脈支架手術儀器與技術進步，已逐漸取代傳統開腹手術。但不管任何手術方式，術後仍須長期追蹤，並確實控制血壓與三高（高血壓、高血酯、高血糖），才能達到治療效果。

手術 高血壓 癌症

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