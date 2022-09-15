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外傷性白內障10餘年不敢動刀 手術修復韌帶虹膜救回視力

黃寅
台灣長安醫院眼科主任郭鐘元說，患者因外力撞擊，造成外傷性白內障，且除了白內障比較熟以外，水晶體的韌帶也鬆弛 。（圖：台灣長安醫院提供）
台灣長安醫院眼科主任郭鐘元說，患者因外力撞擊，造成外傷性白內障，且除了白內障比較熟以外，水晶體的韌帶也鬆弛 。（圖：台灣長安醫院提供）

一名40多歲的男性，10多年前在工地被東西砸到右眼，當年的醫師認為手術風險大、不建議動刀。但最近因視力變模糊，他另找醫師重新評估後，在醫療設備、醫療技術都已較以往精進下，30分鐘即完成手術，並把他視力從0.1救回至0.8，生活品質和工作安全都獲改善。

台灣長安醫院眼科主任郭鐘元說，患者因外力撞擊，造成外傷性白內障，且除了白內障比較熟以外，水晶體的韌帶也鬆弛。另外，外傷使得虹膜分離，出現類似雙瞳狀況，若不處理的話，外來的光線可能就會從兩個地方同時進入眼球，引起複視。如果只單純處理白內障，沒有同時修補虹膜分離，就無法達到最佳的視覺品質。

他說，外傷性白內障手術較一般白內障複雜，因為這類病人大多會出現水晶體韌帶鬆弛或移位的情況、甚至虹膜分離，非常依靠醫師的經驗和設備。手術方式是在植入人工水晶體的同時，配合囊袋張力環來固定結構，最後再以手工縫合，把虹膜縫回原有的位置。手術順利完成，時間約30分鐘，患者視力恢復良好。

郭鐘元說，不管是在工作或交通上，大家要注意眼睛的防範，例如配戴全罩式的護目鏡；若不慎遭受撞擊，產生比較複雜性的白內障，早期技術沒有這麼成熟，會比較不敢貿然地去動手術，但是現在技術設備的進步之下，在仔細評估檢查，適合的狀況下接受手術，視力有機會恢復。

手術

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