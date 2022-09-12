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3歲還是咿咿呀呀？當心「泛自閉症」害語言發展受限

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

一位3歲男童由媽媽陪同到醫院打預防針，醫師詢問男童的健康情形，竟意外「問」出該男童有自閉傾向，媽媽當場很自責。醫師指出，泛自閉症的小孩是先天性，不是父母教養的問題，後來孩子也接受早期行為療育，已慢慢抓回正常行為模式。

三歲咿咿呀呀、沒來由尖叫 母親曾自責疏於教導

台灣澄清醫院中港院區新生兒科醫師杜小昕表示，男童媽媽當時很憂心的說，鄰家同是三歲的小孩，都可以講很多字的話，她的小孩還是咿咿呀呀的講不出成句的話，是不是有問題？這位媽媽還很自責地說，她忙於工作，孩子送給褓姆帶，是否自己沒把孩子教好，導致孩子還不會說話。

後來他在診間引導該男童說話，所得到的回應是愛理不理的表情，反而對醫師的聽診器感到興趣，摸了幾下又無趣似的。杜醫師又向媽媽詢問小孩的日常生活情形，媽媽表示，褓姆經常向她抱怨，小孩玩玩具不會超過一分鐘，叫名字也没有回應，好像無法專注；性情怪怪的，很容易不自主的尖叫。

「泛自閉症障礙症侯群」先天或環境造成 非教養問題

杜小昕表示，該男童顯然有語言遲緩現象，這不是「大雞慢啼」而造成語言遲緩極，可能是「泛自閉症障礙症侯群」所導致，不是教養的問題，而是小孩先天基因受損或環境因子造成的。泛自閉症障礙的症狀從幼兒期就開始出現，並持續一生，6歲以前是黃金治療期。

泛自閉症障礙症狀群的人，可能在溝通、互動、行為以及學習的方式上，與其他多數人不同；有些泛自閉症障礙者在他們的日常生活中需要很多的協助，有些只需要較少的協助。

早期療育治療 越早治療效果越好

杜小昕提醒，小孩的語言發展是有跡可尋，如一歲半前就能叫媽媽、狗狗這樣的簡單辭彙；兩歲時會表達動作加名稱，如喝水水；三歲就會用更多的字來講話，父母要細心觀察小孩的語言發展過程，如果有所疑惑最好找新生兒科的醫師做進一步的評估，孩子可從日常行為的教導，慢慢抓回其正常行為的模式，建議讓小孩到專業機構接受早期療育治療，越早接受治療效果越好。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55043


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