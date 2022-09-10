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打嗝一個月沒好竟是「癌王」作祟 醫：治不好就是警訊

記者簡慧珍／彰化即時報導
中秋佳節必吃糕餅和烤肉，醫師建議，精緻及高油脂、高蛋白的食物都應該少吃為妙。（記者簡慧珍／攝影）
中秋佳節必吃糕餅和烤肉，醫師建議，精緻及高油脂、高蛋白的食物都應該少吃為妙。（記者簡慧珍／攝影）

台灣彰化縣76歲陳姓男子打嗝一個月，求醫服用腸胃藥沒改善，進一步檢查竟是罹患胰臟癌，且癌細胞已轉移肺部和肝臟，治療後病情仍不樂觀；醫師指出，陳男胰臟腫瘤壓迫腹部橫膈膜神經導致經常打嗝，如果民眾腸胃道異常吃藥半個月無效，就要趕快檢查。

陳男喜歡吃甜食，有糖尿病史，近年服用藥物、節制飲食加上每天運動，血糖控制得很好。3個月前陳男開始每天多次打嗝，空腹也打嗝，飯後也打嗝，做伸展運動或聽信偏方喝醋、大口吃飯都無效，打嗝一個月後求治。醫師詢問日常飲食，陳男說以蔬食為主，肉類不多，也很少食用糕餅糖果。醫師判斷是腸胃道蠕動不良，開給藥物，陳男服用一周沒改善，回診做腹部超音波掃出胰臟有腫瘤，再深入檢查確認胰臟癌四期。

衛福部肝膽腸胃科醫師蔡安順10日表示，胰臟癌初期幾乎沒症狀，到了出現症狀，可能上腹痛、後背痛或腹瀉，一旦腫瘤漸大，長在胰臟上半部會壓迫肝和膽囊，膽汁或胰液排不出來，病人出現黃疸，若長在胰臟下半部會壓迫腸胃道，病人容易脹氣甚至腹瀉，壓迫橫膈膜就會發生像陳男這樣的打嗝症狀。

蔡安順提醒民眾，要是腸胃道不舒服，到醫院診治和拿藥服用1至2周都沒改善，一定要回診仔細檢查，胰臟癌被稱為癌王，其實早期可透過超音波掃瞄膽管有沒有擴張、肝臟有沒有腫大及有無腹水，作為研判的依據，萬一確診，醫師會按照胰臟癌腫瘤的種類給予治療。

如何遠離胰臟癌？蔡安順認為，首先遠離精緻食物，特別是甜食，在糖類部分，白糖、冰糖、代糖屬於精緻糖，黑糖、砂糖優於白糖等精緻糖，如果能改為較天然的海藻糖、甜菜根榨出會比較理想；此外，平日常吃高油脂、高蛋白食物，例如蛋糕、糕餅都加重胰臟負擔，不利胰臟健康，所以中秋節要忌口減少甜食和高油脂、高蛋白等燒烤食物。

腫瘤 癌細胞 糖尿病

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