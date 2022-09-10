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4歲童被窗簾繩勒頸 父急做CPR救命 醫：纏30秒就會失意識

記者林敬家／彰化即時報導
彰化一名幼童疑被窗簾繩纏頸部窒息，119值勤員線上指導CPR救回一命。（彰化消防局提供）
彰化一名幼童疑被窗簾繩纏頸部窒息，119值勤員線上指導CPR救回一命。（彰化消防局提供）

台灣彰化縣一4歲幼童9日疑似被窗簾拉繩纏住頸部窒息，家人恐慌下趕緊向119報案求救，值勤人員立即線上指導CPR（DA-CPR），在救護車抵達前幫助幼童恢復正常呼吸，後續由救護車送往醫院治療，收治的彰化基督教醫院指出，幼童目前昏迷指數10，可自主呼吸。

彰基外科部主治醫師張尚文說，患者9日送到急診時昏迷指數是3分，經治療現在是10分，眼睛可以張開，自主呼吸，後續建議高壓氧幫助他修復；他剛送到醫院時頸部有明顯勒痕，家長描述發現孩童時頸部被窗簾繩纏繞，呈現半坐臥狀態，且臉色發白沒有意識，幸好及時心肺復甦術。

張尚文表示，心肺復甦術的學習對一般民眾很重要，另家中有窗簾吊飾或珠鍊要固定在最高處，避免小孩發生意外，只要被纏繞30秒到1分鐘就可能會失去意識，相當危險。

9日下午兩點多，這名幼童父親撥打119求救，表示他4歲兒子趴在繩子上窒息，彰化縣消防局119執勤員接報後，引導家屬緊急評估孩童生命徵象，父親表示孩童呼吸不太正常，且漸漸微弱，因此立即教導實施CPR。

彰消119執勤員陳彥妤指出，這名父親因年輕詢問下又會心肺復甦術，因此在很快時間就展開施救，於救護車到達現場前，持續引導他執行CPR，雙方配合及努力之下，父親表示小孩嘴唇漸漸紅潤，呼吸感覺恢復正常，成功的從死神手中搶回孩童寶貴的生命。

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