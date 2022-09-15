秋冬流感反撲 恐與新冠雙重感染 您的心血管撐得住嗎？

（圖：健康醫療網提供）

您有多久沒有關心「流感」了呢？新冠肺炎爆發以來，徹底改變人民生活模式，隨著新冠疫苗問世、病毒變種，如今症狀已趨於輕症化，並進入與病毒共存的階段，相關防疫 措施日漸鬆綁，不過可能造成另一危機，因「流感病毒」仍潛藏生活周遭，尤其進入秋冬季節，恐迎來一波流感疫情 ，且新冠病毒、流感病毒可能造成雙重感染，增加重症風險，因此，勤洗手、戴口罩、接種流感疫苗 等防疫作為不宜鬆懈。

新冠和流感可能「同時感染」

感染新冠病毒者，也可能同時感染流感病毒，台灣疫苗推動協會理事長黃玉成表示，早期研究就發現，同時會感染兩種不同疾病，例如：COVID-19及細菌、COVID-19及其他病毒，例如流感病毒、呼吸道融合病毒等，其中以「新冠病毒與流感病毒共同感染」的討論及研究為最多，當這些病毒進入流行階段時，就有機會造成雙重感染。

萬一新冠病毒同時染上流感病毒，是否會造成病情加重？黃玉成理事長解釋，「不一定，目前個案不多，研究報告顯示，對於同時感染是否會造成病情加重仍有待證實。」但若是細菌感染可能會比較嚴重，病毒則不見得。不過，高齡長者、幼童，以及免疫力不足、低下者，為受到感染時容易引發重症的族群，仍需要嚴加防範，接種流感疫苗是有效的預防方式，以及持續保持配戴口罩、勤洗手、消毒、保持社交距離等防疫習慣。

施打流感疫苗能降心肌梗塞死亡率

接種疫苗是預防疾病的有效方法。施打流感疫苗除了能預防感染外，也能降低重症發生率，黃玉成理事長表示，早期就已發現流感病毒和其他疾病也有所關聯，如同新冠病毒會引起長新冠，以及除了肺部、呼吸道以外的症狀，例如：腦炎、中風、心肌炎等，而流感病毒最常見的是導致血管的病變而引發心血管症狀，對此，賽諾菲藥廠進行了一項研究，將因心肌梗塞住院或曾進行相關手術等2571位受試者，分為施打流感疫苗，以及施打安慰劑兩組別，並追蹤一年，結果顯示施打流感疫苗的人可降低28%的心血管病變的危險性，因心血管造成的死亡則減少41%，其他死因亦減少41%。

接種流感疫苗可以降低患者的心血管疾病風險，卻有不少民眾擔心，打流感疫苗也可能會引起「心肌炎」等併發症，仍猶豫要不要施打疫苗，擔憂「打了反而會出事」，黃玉成理事長表示，台灣的預防接種受害救濟通報中，過去幾乎沒有出現引發心肌炎的案例，近年僅有一例兒童施打流感疫苗後，出現心肌炎的案例，但後續解剖證實是由微小病毒B19造成的心肌炎，而非疫苗所引起。

黃玉成理事長表示，國內病毒監測資料中，自2020年1月後至今，通報資料顯示僅有零星流感快篩陽性的確診個案，「代表這兩年因民眾認真戴口罩，讓流感疫情得到控制，但隨著解封，很可能有反撲的機會。」黃玉成進一步說明，例如澳洲於今年初逐步解封，但5、6月時，引發了5年來流感疫情的最高峰；美國則是解封後，在過往非流感季的3月，出現小波的流感疫情。

而隨著邊境開放，目前全球各地都在關注流感反撲的可能性，鼓勵民眾要做好預防措施、接種流感疫苗，降低流感入侵的可能性

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資料來源：健康醫療網

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