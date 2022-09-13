發燒就是得了新冠？ 如何找對「冤頭債主」

發燒如果三天以上要及早就醫，以免延誤了治療的契機。(Getty Images)

小孩得怪病，醫師查房，解釋病因：「這是遺傳性疾病！」小孩家長聽了一臉茫然。醫師又補充了一句：「簡單說，就是『種不好』！」一旁的老爸聽了很不高興，醫師趕緊道歉，老爸：「孩子又不是我的，怎麼對著我說這種話？」原來老爸是繼父。

俗語說：「冤有頭，債有主。」但常常找錯冤家，找錯債主，這種情形在醫學 上也頗常見。

例如在目前疫情 時代，一有發燒可能第一個要懷疑是中鏢了，但發燒有很多原因，在沒有疫情之際，發燒、喉嚨痛，第一個想到的就是傷風感冒，但流感也好，新冠也好，通常發燒幾天內就會退燒，如果發燒多日不退，可能有了併發症，例如併發細菌性肺炎或其他，否則就要想到是其他「債主」了。

發燒如果伴有畏寒、忽冷忽熱，通常是細菌性感染，因為細菌會分泌內毒素，使人不寒而慄。

發燒超過三星期，醫學上稱為不明熱，有可能是有了白血病，人體的警衛系統崩解了，不正常白血球大量增生，但沒有吞噬細菌病原菌的功能，病原菌在體內增生繁殖，刺激人體產生發燒，也可能是腫瘤 本身產生發熱物質，例如淋巴肉瘤，也有可能是腫瘤長得太大、太快，中間缺血而壞死，引起發燒。

例如肝癌太晚發現，長得很大很快引起壞死，就常引起發燒，很容易誤以為是肝膿瘍，等到膿瘍引流了，腫瘤都不會消，燒也不會退，將引流出來的東西送去化驗，才知道裡面有肝癌壞死的細胞，才找到真正債主。

對女性同胞而言，如果小便會痛有灼熱感，同時伴有腰痠腰痛，大概就是膀胱發炎引發腎盂腎炎，常併有發冷發熱。

總之，發燒事可大可小，但如何抓到「債主」，如何抓到「冤頭」很重要，因此有病及早就醫，發燒如果三天以上也要及早就醫，以免誤了關鍵時刻，可能就大事不妙甚至延誤了治療的契機。