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突發全身過敏 自救3重點

邱宜君

醫師表示，全身型過敏反應發生時，要記得「急救三件事」。

首先要打電話911叫救護車，就算短暫休息後感覺改善，仍建議就醫觀察，因有時候會出現第二波全身過敏反應；第二件事就是要趕快注射腎上腺素；第三是要讓患者平躺或坐下，不要站立，因為站姿會加劇低血壓，導致死亡率增加，所以若患者為嬰孩或小孩，要記得抱橫的。

根據統計，若未能立即注射腎上腺素，致死率高達1%。台灣兒童急診醫學會理事長李建璋表示，他有個姪女在美國讀幼兒園，上學第一天，老師就要所有孩子努力記住幾位同學「不能吃的東西」。現在有嚴重食物過敏的孩子愈來愈多，一間幼兒園就可能高達三分之一，老師和校護都要學會使用自動注射器，會過敏的孩子大都有隨身攜帶自動注射器，這就是高所得國家目前共同的特色。

台灣林口長庚醫院兒童過敏科教授姚宗杰表示，確定狀況都穩定後，建議應找過敏免疫專科醫師，讓醫師確定診斷，並協助找出誘發因子或過敏原，學習「衛教三件事」，以利後續預防。

首先，病人要學會趨吉避凶，避免接觸過敏原；第二，如果很難避開，就要學習注意警訊症狀，才能在第一時間察覺；第三，就是要學會急救方法，送醫都需要時間，但不馬上救恐有生命危險，所以醫師都會建議病人隨身帶著腎上腺素自動注射器，要注意效期，也要學會使用它。

過敏 醫學 血壓

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