過敏致命 黃金救援僅5~30分鐘

全身型過敏反應恐在短時間內致命，黃金救援時間僅5到30分鐘。圖為示意圖，非當事兒童。(本報資料照片)

一名9歲小孩因氣喘到診所做減敏治療，某次療程打完針出現全身型過敏 反應（Anaphylaxis），沒幾分鐘就呼吸困難、躁動、失去意識，被緊急送到醫學 中心急診室時已經陷入昏迷，瞳孔放大。緊急插管後送到兒童加護病房，醫療團隊傾全力照顧，仍在16天後因併發敗血性休克而死亡。

台灣林口長庚醫院兒童過敏科教授姚宗杰表示，全身型過敏反應發作時，症狀來得又快又急，有時只是皮膚出疹、粘膜腫脹、腹痛腹瀉嘔吐，較不危及生命；但也可能導致呼吸困難、心律不整、低血壓、休克，無論成人兒童都可能致命，死亡率約1至1.4%。從發病到呼吸心臟衰竭，黃金救援時間只有短短5到30分鐘，對病人或醫師都是猝不及防的恐怖經驗。

姚宗杰說，曾經發生嚴重過敏反應的病患，都應該隨身準備救命針「腎上腺素自動注射器（Epipen）」，以便即時自救。只要從大腿外側打進肌肉，可快速擴張氣管、收縮血管，幫助病人暢通呼吸道、提高血壓 ，有大約13.8%病人發作後需要打兩支。有打和沒打，到了醫院可能就是「急診觀察後回家」和「入住加護病房」的天壤之別。

姚宗杰指出，全身型過敏反應不罕見，歐美推估終生盛行率達0.5至2%，男性比女性風險高；常見誘因包括藥物，約占五成、食物約三成、蟲螫毒液和不明原因各一成。

「兒童發生率增加最快，以每年9%的速度成長，主要來自於食物過敏的增加。」姚宗杰說，至於長者，70歲以上全身性過敏反應超過一半需要住院，住院者有一半得住到加護病房，有心血管共病者嚴重度也會增加。