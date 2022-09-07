不只胸悶、心悸 心房顫動未及時診治恐引發心衰竭

圖片來源 ／健康醫療網

年過六旬的莊先生（化名），職業為一名遠洋船員，每次出航往往要兩三年才能返台。近幾年他工作時，常出現心悸、氣促及胸悶等現象，趁某次回台就醫後，才發現自己患有「心房顫動」。不幸地是，使用藥物控制並無法有效改善他的症狀，一旦發作，常要好幾個小時甚至幾天才能緩解，因此，在與醫師討論之後，改以冷凍消融導管治療，術後狀況相當穩定。經醫師評估後，不僅無須再服用原先的藥物，工作時的不適感也大獲改善，令莊先生直呼：「太感動！」

而心房顫動除了出現心悸、胸悶等症狀之外，最怕的即因心房血液不規則流動，造成血栓及腦中風 的風險大幅提升；另外，也會因心臟長期不規則收縮導致心臟衰竭。台灣高雄榮總心臟血管內科主治醫師江承鴻表示，心衰竭有「心臟癌症」之稱，挾帶高危險性，患者五年死亡率高達50%，因此，積極控制心房顫動非常重要。

每分鐘心跳飆破300 心房顫動主因為心臟不正常放電

一個人的心跳正常值，在休息狀況下約為每分鐘60至80下，而心房顫動發作時，患者心房的跳動則可能高達每分鐘300-600下。江承鴻醫師指出，其因為人體心房老化或病變，造成左心房與肺靜脈交界地方的肌肉 ，產生不正常放電，進而影響到心律，故發生率也會隨年齡上升而增高，根據研究數據統計，75歲以上族群高達10％有心房顫動問題。除此之外，患有甲狀腺亢進、高血壓、糖尿病或睡眠呼吸中止症，以及平時作息不穩定，有抽菸、酗酒習慣者，也都是心房顫動的高風險族群。

江承鴻醫師提醒，即便已被診斷為心房顫動，若發現相關症狀發作頻率及次數增加、時間越拉越長或是難以耐受藥物的副作用，皆需及時回診檢查，考慮是否進行進一步的介入治療。

冷凍消融大幅縮短手術 時間 協助降低手術風險

現今臨床上用以治療心房顫動的介入治療主要有兩種，一為射頻消融，也就是俗稱的「熱電燒」；另一種則為「冷凍消融」，透過微創切口，自鼠蹊部沿著下腔靜脈，伸入一條頭部有冷凍球囊的導管至左心房，進行冷凍治療，讓產生不正常電流的局部肌肉壞死，進而改善心房顫動的問題。江承鴻醫師表示，兩者最大的差異在於「施作時間」，冷凍消融執行速度較快，不像射頻消融需一點一點慢慢燒，可大幅減少手術時間，進而降低術後併發症發生的風險。

另外，也有大型研究結果顯示，相較射頻消融，冷凍消融導管治療可減少約1/3再次進行消融治療的機率，同時也能降低患者術後的住院率。

事實上，有些患者會因消融治療目的為破壞局部心臟肌肉，進而對其安全性產生疑慮，江承鴻醫師表示，不論是射頻消融還是冷凍治療，發生併發症或後遺症的比例都相當低，若患者實在擔心，臨床上會建議選擇治療時間相對短的冷凍消融，使其更能安心接受治療。然而每位患者的情況不同，在手術前應與醫師討論，經專業評估後再選擇適合自己的療法。

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資料來源：健康醫療網

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