我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美五分之二畢業生 後悔大學「選錯系」文科人最多

「每年接種1次」 新冠補強針 聯邦擬列年度接種劑

中年男腳麻又背痛 竟是5.5公分「腹部主動脈瘤」壓迫

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

61歲有抽菸、高血酯多年病史的黃先生，在兩年前因脊椎狹窄，進行過脊椎手術，但因背痛症狀仍持續不舒服，近日就醫竟發現腹部有一顆5.5公分的動脈瘤，同時主動脈瘤管壁性血栓（Mural thrombus）已經造成右側髂動脈完全阻塞，而產生血管性下肢缺血麻痺與疼痛症狀。所幸經由微創腹主動脈支架與兩側髂動脈繞道複合手術方式治療，腳部麻症狀與背痛逐漸改善，並在一星期後順利出院。

早期不易發現 除非壓迫產生腹、背痛

台灣台北市立聯合醫院仁愛院區心臟血管外科主任歐陽志佩表示，下背痛是一般年長者相當常見症狀，雖然大部分九成以上與骨頭肌肉相關，但仍有少部分如癌症、感染、腸胃泌尿道、血管等原因造成。

單純藉由脊椎影像檢查發現腹主動脈瘤則較少見，加上腹主動脈瘤病患約八成並無任何症狀，因此早期並不容易被發現，除非腫大到壓迫周圍組織產生腹痛、腰痠背痛等症狀後，特別是如果伴隨其他疾病，如同黃先生一樣，就可能忽略了主動脈瘤引起的可能。

「腹主動脈瘤」嚴重恐致死 逾60歲、三高須當心

腹主動脈瘤並非癌症，而是動脈壁因老化、失去彈性而逐漸膨大成瘤狀的血管。主要產生的危險因子包括年紀超過60歲的男性、抽菸、三高（高血壓、高血酯、高血糖）等與心血管疾病危險因子相同。在腹主動脈瘤的病患中，如果產生症狀，約有八成是腹痛，而像黃先生出現下背痛僅約不到一成，加上合併脊椎狹窄，就更增添診斷困難度。

患者術後需長期追蹤 確實控制血壓與三高

若動脈瘤長大到一定的大小（六公分）或長大速度過快（半年超過0.5公分），破裂與死亡的可能性就大增，建議以手術介入治療以防止破裂出血。

歐陽志佩說，目前主動脈支架手術儀器與技術進步，已逐漸取代傳統開腹手術。但不管任何手術方式，術後仍須長期追蹤，並確實控制血壓與三高（高血壓、高血酯、高血糖），才能達到治療效果。

【延伸閱讀】

攜帶式不定時炸彈　小心破裂恐危及生命

主動脈出問題如同死神上門　黃金救援期分秒必爭


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55015


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

手術 高血壓 三高

上一則

提升「自我覺察力」 降低失眠機率

下一則

不只胸悶、心悸 心房顫動未及時診治恐引發心衰竭

延伸閱讀

確診後憂鬱、注意力不集中 當心是「神經系統」有問題

確診後憂鬱、注意力不集中 當心是「神經系統」有問題
10多年眼損傷不敢動刀 醫現在30分鐘救回他視力

10多年眼損傷不敢動刀 醫現在30分鐘救回他視力
習慣「用嘴巴呼吸」小心變醜 醫師：會釀臉部5大災害

習慣「用嘴巴呼吸」小心變醜 醫師：會釀臉部5大災害
健康／專家觀點…中老年肌肉量少 常見退化性滑脫

健康／專家觀點…中老年肌肉量少 常見退化性滑脫

熱門新聞

Omicron變異株BA.5肆虐全球，圖為一位民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

2022-09-01 18:19
招名威表示，維生素D有分2種，日常曬太陽適量補充維他命，要造成失智基本上是不可能的事。（取材自招名威臉書）

網傳維生素D吃多會失智 教授闢謠超過這劑量才有可能

2022-09-01 07:14
圖片來源 ／健康醫療網

我「骨質疏鬆症」了嗎？專家解析判定標準、預防方式

2022-09-05 01:30
（圖：健康醫療網提供）

牙周病要注意 及早防治避免全身「壞光光」

2022-09-01 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

心肌梗塞「把過關鍵90分鐘」 中年男撿回一命

2022-09-05 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

被魚刺刺傷不以為意 男子幾天後整手壞死

2022-09-02 01:55

超人氣

更多 >
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍
好市多挖寶 10個退休人士必買的商品

好市多挖寶 10個退休人士必買的商品