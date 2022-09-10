長期低頭工作頸椎退化疼痛 增生治療有助改善

長安醫院復健科醫師陳音翰說，避免長期低頭，維持良好的姿勢，才能預防頸椎持續退化。（圖：長安醫院提供）

一名30多歲職業婦女，因工作關係長期低頭，最近飽受肩頸痠痛之苦，有天起床後整個脖子卡住、無法轉動，原本以為是落枕，但吃藥休息兩天不見改善，就醫才發現是頸椎退化（右圖，長安醫院提供）長骨刺，而且椎間盤也有脫水情形。經接受增生治療，頸椎活動度恢復良好，連肩頸痠痛也明顯改善。

台灣台中長安醫院復健科醫師陳音翰說，透過超音波檢查發現，患者在頸椎小面關節 有輕微骨刺增生，頸椎的椎間盤也有退化情形。

所謂的增生治療，是將促進組織修復的藥物直接注射進受損結構，常使用的有高濃度葡萄糖、高濃度血小板（PRP）或羊膜絨毛膜萃取物（dHACM）等；通常會配合使用超音波導引讓這些藥物直達患處，達到最好的效果。

他說，剛注射完患處會有腫脹痠痛的不適感，約二至三天就會減輕，整個療程視患者嚴重程度、修復能力及藥物選擇而定，約須施打三至六次不等，治療成功率約七至八成。對於那些傳統復健效果不佳，沒時間長期復健，或不想開刀的患者，更是適合選擇此種治療。

陳音翰說，退化性疾病是許多銀髮族的困擾，但現代人手一機，幾乎個個都是低頭族，如果工作也需要低頭工作更是雪上加霜，因此近幾年來也時常看到年輕患者頸椎已經退化相當嚴重，甚至還壓迫到神經，導致頭痛手麻。

他說，預防才是最重要的解方，避免長期低頭，維持良好的姿勢，伸展胸大肌、上斜方肌，強化頸部深屈肌、下斜方肌等運動，才能預防頸椎持續退化。