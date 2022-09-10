燒燙傷誤信偏方 用油、醬油、糖、鹽降溫恐致二度傷害

燙傷的急救方法，第一時間要沖冷水、降溫並盡快送醫。（圖：嘉義市消防局提供）

發生燙傷事件時，最重要是「沖、脫、泡、蓋、送」，但卻有中醫師拍攝影 片告訴民眾燒燙傷時不能沖冷水，稱要改用家中調味料，如各種油品、醬油、糖、鹽等，或米酒等含酒精的液體來降溫。對此，台灣陽光基金會特別提醒，誤信偏方恐導致皮膚二度傷害，燙傷第一時間仍要沖冷水、降溫，並盡快送醫。

陽光基金會董事長、長庚醫院整形外科顧問級主治醫師楊瑞永表示，一般燒燙傷步驟，是以「沖脫泡蓋送」為初步處理準則，當下應盡快沖10到30分鐘冷水，目的是降低熱度、減少腫脹、止痛，若大面積燒燙傷時，沖水要避免失溫。

楊瑞永指出，不宜沖水的情況，只有髙溫鎔解的金屬鈉、鋰、鉀（化學元素第一周期），因沖水會產生化學作用，釋放出大量熱能，傷害更深，此時應考慮用油布覆蓋再送醫處理；生石灰傷害也不可以沖水，因會產生大量熟能，擴大傷害，宜用刷子刷掉，盡速就醫處理。

楊瑞永說，若誤信偏方以酒精、不明藥膏、牙膏、蛋白、麵粉、醬油等物品塗抹傷口，不僅無法讓皮膚降溫，還可能造成二度傷害，甚至細菌感染。像酒精擦在受傷皮膚上，刺激太大，會傷害皮下組織；粉狀、油類等物質易黏附傷口，降溫有限，不易清理，更助長細菌孳長。

楊瑞永強調，疤痕是傷口癒合的結果，傷疤多寡淺厚的產生關鍵在傷口深度，就燒燙傷而言，傷口深度、適當的初步降溫及癒合過程與傷疤關係很大，最好有合理正確的急救處理。一般一度燒燙傷，如曬傷，只傷及表皮，沒併發症 就不會有傷疤；二度以上傷及真皮層，尤其深二度則多少會留疤；三度傷口，因表皮真皮全壞死，需清創植皮，或多或少都會留下傷疤。