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氣色好卻常暈眩 80歲婦罹「真性紅血球增生症」

記者許政榆／台北報導
「真性紅血球增生症」經常會暈眩。圖為示意圖。 (Getty Images)
「真性紅血球增生症」經常會暈眩。圖為示意圖。 (Getty Images)

80歲的黃太太過去常被稱讚「氣色很好」，但因容易疲倦、經常暈眩到站不起身、且皮膚過敏，四年前到醫院抽血檢查發現數據異常，確診為骨髓增生性腫瘤當中的「真性紅血球增生症」，恐有更高罹患中風、心肌梗塞機率；所幸後續透過藥物治療改善症狀，如今還能照常活動。

台灣嘉義長庚醫院血液腫瘤科主治醫師陳志丞指出，骨髓增生性腫瘤疾病的原因，是骨髓造血幹細胞基因突變、導致骨髓造血不受控制異常增生，除了真性紅血球增生症（PV），還包括原發性血小板增生症（ET）以及原發性骨髓纖維化（MF）等。

陳志丞表示，台灣缺乏完整資料統計，若根據國內癌症登記資料顯示，骨髓增生性腫瘤病患從2015年一年新增264例，到2019年一年新增559人，五年間成長一倍，推算骨髓纖維化粗發生率為每十萬人2.37人。

疲倦盜汗失眠 有人會腹脹

陳志丞說，骨髓增生性腫瘤症狀除了容易疲倦、夜間盜汗、搔癢、發燒、體重減輕、耳鳴、頭痛、失眠，患者還可能伴隨有脾臟腫大，有些人會有腹脹、食慾不振、體重減輕。且因為血液太濃稠，患者可能因血液循環障礙，出現頭暈、視力模糊、手麻腳麻等症狀。

出現症狀到確診 花2年時間

由於此病不常見，症狀也不具特異性，文獻顯示西方國家此類疾病患者，從出現症狀到就醫確診竟要兩年時間，且超過六成患者是因為中風、流鼻血、血尿、肺栓塞等才確診。這疾病若沒有控制、定期追蹤，除有中風、心肌梗塞風險，還可能發展成續發性骨髓纖維化與急性血癌。

以黃太太罹患的真性紅血球增生症為例，臨床上將患者依血栓發生風險區分為高危險族群（年齡超過60歲或曾經有血管栓塞病史）與低危險族群。低危險族群一般採取放血治療，可降低併發症發生機會，也可能讓患者同時服用阿斯匹靈，減少血小板凝集，也可減少栓塞機會。

針對高危險族群，除了放血之外，通常會合併口服化療藥物或者是干擾素治療。不過，新型長效型干擾素所費不貲，加上需要長時間的使用，病人自費負擔大。

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