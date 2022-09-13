記性變差 以為長新冠 竟是大腦動靜脈畸形

若不明原因發生失語症、癲癇、中風、記憶力減退或突發頭痛時，必須盡早就醫檢查。(Getty Images)

15歲的阿華上個月新冠確診，沒有嚴重的肺炎現象，治療後恢復正常作息，但是一直覺得記憶力變差，事情容易忘記，媽媽懷疑是不是長新冠的後遺症？因此到診所檢查打針吃藥，但症狀都沒有改善，日前他騎腳踏車出去，不久就摔車被送醫了。

不記得摔車 檢查發現病灶

阿華的外觀只有身體擦傷，但問他什麼情況摔車的？阿華卻想不起來。急診醫師因此安排了腦部掃描，發現有蛛網膜下出血（圖一），一般來說顱內出血的機轉應該要有頭部外傷才對，於是會診了神經外科醫師，針對此不尋常的狀況安排了注射顯影劑的腦部電腦斷層掃描，才發現原來是大腦動靜脈畸形出血（圖二），經加馬刀治療後，症狀獲得改善，慢慢就恢復正常生活。

圖一：阿華的電腦斷層掃描，箭頭處隱約可見高訊號區域。(圖╱張維傑提供) 圖二：經過顯影劑血管檢查，發現高訊號區域(黑框處)皆為動靜脈畸形。(圖╱張維傑提供)

誤認長新冠 延誤恐會致命

顱內出血的原因必須有合理解釋，如果是頭部外傷造成的顱內出血，一般都會有頭部撞擊產生的挫傷、撕裂傷，甚至顱骨骨折，但阿華沒有；如果有意識不清或失憶症的情況發生，就必須懷疑腦震盪而需要進一步安排腦部掃描。像阿華如果不是車禍送急診檢查，發現是大腦動靜脈畸形出血誘發癲癇反應而摔車，很可能會被誤認為新冠肺炎的後遺症而延誤治療，嚴重出血會有致命的危險。

動靜脈出血 青年中風 原因

大腦動靜脈畸形是一種先天性的疾病，因缺少微血管的調節，大腦相接的靜脈長時間會變得粗大，管壁變脆弱，就容易破裂出血，引發出血性中風。這是年輕族群中風的重要原因之一，若出現爆炸性的頭痛，必須進一步檢查顱內血管病變的可能。

但若是動靜脈畸形，依其在大腦的位置而有不同症狀。常見的症狀，往往是因腫塊效應，造成肢體無力、語言困難、記憶力減退，甚至是情緒異常。若是出血而產生極劇烈的頭痛，或誘發癲癇、視力下降或意識混亂等症狀，就必須緊急就醫。

常聽到年輕人在打球中突然倒下，除了心臟病 之外，就必須考慮是否是大腦的血管病兆。這時必須緊急送醫才有救回的可能。

若大片出血 就須開顱手術

手術治療是動靜脈畸形治療的唯一辦法。目前針對穩定的患者，可以加馬刀放射手術或介入性血管栓塞手術治療；但是如果已經大片出血壓迫腦組織時，就必須開顱手術，清除血塊減壓。

若有不明原因失語症、癲癇症、年輕型中風、記憶力莫名減退或突發性爆裂頭痛等相關症狀，必須盡早到神經外科進一步檢查及診斷，及早接受適當的治療。