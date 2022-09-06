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6歲兒臉長斑遭嘲諷 父母畫花臉陪他一起出門

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

為安慰雷射後臉變腫沮喪不己的小霏，爸爸媽媽刻意在自己臉上塗鴉帶小霏一起外出用餐，媽媽笑說，「走進餐廳時大家就一直看，但小霏很開心，覺得自己沒有不一樣。」小霏媽媽一席話讓人為她的用心深感佩服且感動不已，也期盼大眾能同理燒傷顏損兒處境，用平常心看待取代過度關注眼光。

出生臉上長太田母斑 常受外人閒言閒語

小霏出生右臉及眼白就有太田母斑，隨著成長範圍變大顏色變深，與爸媽外出時常遭側目，尤有甚者更口吐惡言：「小孩臉這麼黑，一定是媽媽上輩子做很多壞事！」或遭迷信親友無端指責，「一定是媽媽懷孕時工作蓋印章。」不願小霏因外表遭人指點、承受流言蜚語之苦，小霏爸媽在她十個月大時，咬牙讓她開始接受雷射治療。

但每次數千至萬不等龐大治療費與家計，靠小霏爸爸最多一天打三份工苦撐，陽光社工得知後隨即連結提供醫療補助，並邀請小霏爸媽參加病友支持團體，舒緩一家經濟與照護壓力，至今已順利完成九次療程。

顏損兒家長：陪伴孩子成長的歷程，就是一場冒險

小霏爸媽感謝陽光長期來的陪伴與協助，「幸好最困難時有陽光來幫忙，經濟補助讓我們多了緩衝時間，同儕支持與經驗分享也讓我們更有信心帶孩子出門。」小霏媽媽也鼓勵其他家有顏損兒的家長，「面對閒言閒語，家長態度堅定最重要，孩子才不會害怕。」

喜歡畫畫的她這次以《在海裡游泳》描繪潛水夢想，展露陽光孩子在陽光下自在玩耍渴望，畫作入選「2023小陽光真心話大冒險桌曆」。陽光基金會連續14年舉辦小陽光畫作徵選，透過推廣桌曆邀請民眾看見燒傷顏損兒艱辛成長路，「2023小陽光真心話大冒險桌曆」收錄小霏及其他11名孩子的精彩畫作，義賣所得將作為燒傷顏損兒生心理重建服務經費，歡迎民眾認購支持，陪伴他們勇敢長大。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55002


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