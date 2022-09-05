我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

10多年眼損傷不敢動刀 醫現在30分鐘救回他視力

記者黃寅／台中即時報導
長安醫院眼科主任郭鐘元說，患者因外力撞擊，造成外傷性白內障，且除了白內障比較熟以外，水晶體的韌帶也鬆弛 。（圖／長安醫院提供）
長安醫院眼科主任郭鐘元說，患者因外力撞擊，造成外傷性白內障，且除了白內障比較熟以外，水晶體的韌帶也鬆弛 。（圖／長安醫院提供）

1名40多歲的男性，10多年前在工地被東西砸到右眼，當年的醫師認為手術風險大、不建議動刀。但最近因視力變模糊，他另找醫師重新評估後，在醫療設備、醫療技術都已較以往精進下，30分鐘即手術完成，並把他視力從0.1救回至0.8，生活品質和工作安全都獲改善。

長安醫院眼科主任郭鐘元說，患者因外力撞擊，造成外傷性白內障，且除了白內障比較熟以外，水晶體的韌帶也鬆弛 。另外，外傷使得虹膜分離，出現類似雙瞳狀況，若不處理的話，外來的光線可能就會從兩個地方同時進入眼球，引起複視。如果只單純處理白內障，沒有同時修補虹膜分離，就沒有辦法達到最佳的視覺品質。

他說，外傷性白內障手術較一般白內障複雜，因為這類病人大多會出現水晶體韌帶鬆弛或移位的情況、甚至虹膜分離，非常依靠醫師的經驗和設備。手術方式是在植入人工水晶體的同時，配合囊袋張力環來固定結構，最後再以手工縫合，把虹膜縫回原有的位置。手術順利完成，時間約30分鐘，患者視力恢復良好。

郭鐘元說，不管是在工作或交通上，大家要注意眼睛的防範，例如配戴全罩式的護目鏡 ; 若不慎遭受撞擊，產生比較複雜性的白內障，早期技術沒有這麼成熟，會比較不敢貿然地去動手術，但是現在技術設備的進步之下，在仔細評估檢查，適合的狀況下接受手術，視力有機會恢復。

手術

上一則

長輩吞嚥困難「傷肺又致命」 留意8警訊

延伸閱讀

妙齡女豐唇30次變大香腸 醫警告：再整就堵住鼻孔

妙齡女豐唇30次變大香腸 醫警告：再整就堵住鼻孔
習慣「用嘴巴呼吸」小心變醜 醫師：會釀臉部5大災害

習慣「用嘴巴呼吸」小心變醜 醫師：會釀臉部5大災害
涂宇飛醫師哈佛眼科診所專業細心精擅白內障激光、青光眼、老花眼

涂宇飛醫師哈佛眼科診所專業細心精擅白內障激光、青光眼、老花眼
愛情奇遇… 盲女治好雙眼 才知貼心另一半超帥

愛情奇遇… 盲女治好雙眼 才知貼心另一半超帥

熱門新聞

Omicron變異株BA.5肆虐全球，圖為一位民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

2022-09-01 18:19
招名威表示，維生素D有分2種，日常曬太陽適量補充維他命，要造成失智基本上是不可能的事。（取材自招名威臉書）

網傳維生素D吃多會失智 教授闢謠超過這劑量才有可能

2022-09-01 07:14
美國癌症研究所追蹤50萬英國人14年，發現喝茶降低罹病機率，有助延長壽命。(美聯社)

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

2022-08-29 23:39
研究發現阿茲海默症小鼠補充維生素D，反而加劇大腦的病變以及智能退化。（歐新社資料照片）

研究：老人長期服用活性維生素Ｄ 恐增失智風險

2022-08-29 02:26
（圖：健康醫療網提供）

關節一生磨損8000萬次 研究：除了補保養品 得先注意這個

2022-08-29 00:30
中國長沙一名35歲梁小姐和朋友聚餐吃火鍋，吃完後立刻喝了冰奶茶，竟讓她上吐下瀉。示意圖。（取材自ingimage）

長沙女吃火鍋配冰奶茶「上吐下瀉又麻痹」醫：差點送命

2022-08-30 03:06

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容
馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」

馬英九泳渡日月潭 被攙扶上岸 自嘲「人老了要承認」
中國為何連續7個月減持美債？

中國為何連續7個月減持美債？