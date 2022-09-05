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我「骨質疏鬆症」了嗎？專家解析判定標準、預防方式

健康醫療網／記者林怡亭報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

骨質疏鬆症是老人醫學與流行病學的重大議題。世界衛生組織（WHO）認定骨質疏鬆症是全球僅次於冠狀動脈心臟病的重要疾病。在台灣，研究顯示髖骨骨折發生率是亞洲區第一，全世界第九；近年來發現極高骨鬆性骨折風險病人之骨折最為嚴重，影響病人的生活品質，甚至增加死亡率。

診斷骨鬆 骨密度T值>-2.5也中招

國泰綜合醫院骨科主任林希鼎指出，骨質疏鬆症的診斷可依據（1）臨床病史證實為低創傷性骨折或（2）依據骨密度T值≤-2.5來判定。而T值≤-2.5時則診斷為骨質疏鬆症，若還合併有脊椎、髖部或遠端橈骨骨折則稱為嚴重性（或確定性）骨質疏鬆症，而當發生低創傷性骨折（如遠端橈骨、髖部、或脊椎壓迫性骨折）的時候，即使骨密度T值>-2.5也可以診斷為骨質疏鬆症。

骨質30多歲達到高峰 從這開始下降減少

林希鼎主任表示，正常人的骨質從出生後慢慢增加，到30多歲會達到高峰，然後維持穩定的平台。此時，若你的骨質能儲存較高的骨量，當然也能減少以後發生骨質疏鬆的機會。身為女性直到停經期開始慢慢下降，男性則從60歲以後慢慢減少，這是原發性的骨質疏鬆。

預防勝於治療 危險因子要當心

林希鼎主任說明，即使已發生第一次骨折，仍可有效防範第二次骨折的發生。防治骨質疏鬆症，應提高巔峰骨量、減少骨流失、預防跌倒、避免骨折。非藥物治療方面應確切改善日常生活行為，戒菸、戒酒、減少含咖啡因飲品與避免攝取過多鹽分，去除危險因子，攝取適量之鈣和維他命D，從事荷重運動、肌力增強運動和平衡訓練等，以改善骨量和體能，並改善居家及公共環境，使用防護設施，防範骨折。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54992


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