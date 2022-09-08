嘴破以為火氣大？15年「這習慣」讓口腔癌找上門

（圖：健康醫療網提供）

王先生是建築工地的工人，15年來長期嚼食檳榔幫助提神，有一日發現口腔頰黏膜有潰瘍，以為火氣太大自行買口內膏擦，過了幾周沒有好轉反而更嚴重，甚至影響到張口喝水吃飯，就醫才驚覺罹患口腔癌第一期，幸好經過手術治療恢復情形良好，病情穩定控制中。

吸菸喝酒、嚼檳榔 口腔癌機率提高123倍

根據癌症 登記資料統計，口腔癌已高居台灣男性十大癌症發生及死亡率第4位，台灣又以舌癌及頰黏膜癌佔多數，好發年齡多在40至70歲之間，近年更有年齡下降趨勢。

臺中榮總嘉義分院耳鼻喉科主任邱于容說明，嚼檳榔導致口腔癌的機率較一般人多出28倍、若加上喝酒就會多出54倍、加上吸菸達到89倍，如果吸菸喝酒又嚼檳榔，機率會提高至123倍。

逾兩周口腔潰瘍或異物感 應速就醫

台灣的口腔癌患者通常都有嚼檳榔的習慣，邱于容醫師表示，不論嚼檳榔時間長短、甚至已戒除檳榔，檳榔本身對口腔黏膜的破壞是永久的，檳榔果實裡的成份檳榔鹼，WHO已經認定為人類致癌物，其他添加物如荖花、紅灰、白灰，也被證實有促進癌症發生的風險。

邱于容醫師提醒，口腔癌是最容易自我發現的癌症，建議有嚼食檳榔習慣的朋友若發現口腔黏膜的顏色或形狀改變、嘴唇或口腔有超過兩周以上不癒合的潰瘍、口腔出現不明原因之腫塊或出血、吞嚥咀嚼困難、喉嚨有異物感，應立即就醫檢查。

及早篩檢 治療 降低四成死亡率

研究顯示，經由篩檢發現口腔病變並及早治療，可有效降低4成口腔癌之死亡率。目前國民健康署針對30歲以上有嚼檳榔(含已戒)或吸菸者，及18歲以上至未滿30歲有嚼檳榔(含已戒)之原住民，補助2年1次免費口腔黏膜檢查，持健保 卡至健保特約具牙科、耳鼻喉科之醫療院所即可檢查。

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資料來源：健康醫療網

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