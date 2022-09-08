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骨鬆、洗腎治療需活性D3？醫師說分明

邱宜君

台灣國衛院分析健保資料發現，65歲以上長者如因洗腎、骨鬆骨折，長期處方服用活性維生素D3（一年超過146天），失智風險增加1.8倍，失智症長者若長期服用，死亡風險增加兩倍。骨質疏鬆學會表示，骨鬆患者服藥治療，通常建議補充鈣、不活化型D3，不用太過擔心。腎臟科醫師表示，透析病人服用活化型D3是治療副甲狀腺機能亢進的方法之一，如不治療，會引起心血管疾病，增加死亡率。

骨質疏鬆症學會理事長、林口長庚內分泌暨新陳代謝科主治醫師黃兆山表示，腎功能異常病人或副甲狀腺功能異常、低血鈣的病人，須服用活化型D3，雖有研究發現長期服用增加失智症和死亡風險，但只是看到「相關性」，不能推論D3導致失智或死亡。

黃兆山表示，美國及國際骨質疏鬆症基金會建議，50歲以上成人每天至少應攝取1200毫克的鈣，800至1000國際單位的維生素D，同時補充足量鈣質與維生素D，可有效降低骨折風險。但對於骨質疏鬆症患者或已發生脆弱性骨折患者，補充鈣和維生素D無法取代藥物，應同時接受抗骨鬆藥物治療。上述建議為不活化維生素D3，不是國衛院的活化型D3。

林口長庚腎臟科系教授級主治醫師顏宗海表示，洗腎病人常有副甲狀腺機能亢進、腎臟排不掉磷離子、低血鈣等問題，建議先嘗試低磷飲食，再者服用磷結合劑，第三才是口服或注射活性維生素D3。

顏宗海表示，「國衛院研究是很好的提醒」，讓民眾知道維生素補充應該適量，不可過多。

失智 骨鬆 健保

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