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心肌梗塞「把過關鍵90分鐘」 中年男撿回一命

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

55歲的謝先生平日有抽菸的習慣，因持續性的胸痛就醫，經12導程心電圖判斷為左心室側壁波段上升之急性心肌梗塞，合併心衰竭及肺水腫，立即進行緊急心導管手術，於完全阻塞的冠狀動脈實施氣球擴張及支架置放手術，在70分鐘內使阻塞的冠狀動脈恢復血流，順利控制病情惡化。

心肌梗塞需打通血管 以利後續長期治療

台灣新竹台大分院心血管檢查室醫師李志國指出，心肌梗塞是供應心臟的冠狀動脈阻塞，心肌無法獲得足夠的血流氧氣及營養，而引起心臟肌肉壞死，急性心肌梗塞應及早接受緊急心導管手術治療，把血流打通，不論是急性存活率的改善，或是日後心臟衰竭，長期死亡率都會獲得有意義的進步。

非老年人專利 主管、工程師屬於高危險族群

李志國進一步說明，心血管疾病已不再是老年人的專利，應隨時注意本身與家人是否具有心血管疾病危險因子，包含：吸菸、膽固醇異常、糖尿病、高血壓和早發性的心血管家族史，若有相關危險因子，應及早擬定管理策略。

若為高階主管和工程師，有輪班需求，因長期加班、壓力大而抽菸、血壓高、長時間開會、久坐極少運動等生活型態，健檢報告逐漸出現紅字但卻抽不出時間就醫，皆是心肌梗塞的高危險族群。

急性心肌梗塞高致死率 90分鐘內打通血管救命

李志國醫師呼籲，急性心肌梗塞是一種高致死率的心臟疾病，需在國際標準90分鐘內打通血管，因此擁有專業的主治醫師團隊，搭配跨團隊合作及高階醫療設備，才能給予病人精確快速又有效的治療。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54977


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