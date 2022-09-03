常頭暈要注意「PPPD」恐造成身體失衡、走不動

(取材自健康醫療網)

一名75歲女性長期受頭暈症狀困擾，嚴重時甚至無法行走，必須靠輪椅行動，就醫多次曾診斷是內耳不平衡，或認為與年紀相關，試過中、西藥，甚至偏方皆未能緩解頭暈症狀，所幸透過檢查確診「持續性姿勢–知覺性頭暈」（persistent postural-perceptual dizziness，PPPD），經過多次前庭復健之後，患者頭暈不適大幅緩解，現在已能自行走路、搭車，重拾正常生活。

PPPD恐是病毒感染 平衡系統失效易跌倒

北醫大臺北神經醫學 中心醫師李薰華指出，不少人都有程度不一的頭暈症狀，出現頭暈可能是中風 或其它疾病的前兆，若檢查確診罹患PPPD，發作時甚至無法行走，嚴重影響生活及工作。

PPPD通常發生於一次急性前庭症候群之後，可能是患者在感冒過程中病毒感染，前庭神經發炎，或是其他頭暈的狀況發生之後罹病。患者的身體平衡系統對於動作及周遭環境非常敏感，頭暈時會伴隨搖擺、不平衡容易跌倒的感覺，當處於背景吵雜、人多的環境時，甚至會大受刺激進一步惡化。

頭暈患者兩成為PPPD 止暈藥無用需平衡復健

李薰華表示，一般頭暈患者有2成比例是PPPD，且該疾病很常與焦慮及憂鬱共病。其發生原因，可能與大腦內神經傳導物質相關，但目前仍未完全釐清，一般透過抗憂鬱藥物配合平衡復健進行治療。

然而，服用止暈藥物不僅沒有治療的效果，也無法緩解不適的症狀，藉由適當的平衡復健，可以有效地使病人回復到正常生活與工作。

大多為短暫性頭暈 10%為中風前兆需謹慎就醫

李薰華指出，一般頭暈主要與視力、耳前庭功能、小腦功能及本體感覺相關，然而貧血，偏頭痛，姿態性低血壓 及血壓過高也都會引發頭暈，許多人可能緩一下就不暈了，因此對於短暫性的頭暈大多不以為意。他進一步提醒，一般頭暈患者中，仍有10%的機率可能中風或是中風的先兆，千萬不要輕忽，應就醫排除中風等較嚴重的疾病，避免錯過黃金治療時機。

【延伸閱讀】

疫情＋戰情緊繃 「廣泛性焦慮症」患者大爆發

天氣熱！當心室內熱傷害 國健署授預防3要訣

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54968

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw