心房顫動恐中風 預防招式一次看

(取材自健康醫療網)

心房纖維顫動患者中風 機率是一般人的5倍，要預防中風發生，每天固定服藥很重要！台灣大林慈濟醫院心臟內科主任李易達醫師針對「心房纖維顫動」進行專題演講，以「心臟怦怦猜 中風丟真壞」為主題，與病友們分享心房纖維顫動的相關訊息。

年紀越大發生比例高 這些人易好發<

李易達指出，正常心跳是心室、心房依序收縮，而心房顫動則是心房以快速且不穩定的方式收縮，心房不規則（顫）跳動每分鐘高達350至700下，年紀越大發生的比例越高。心房顫動的好發族群包括高齡、高血壓 、心臟病、飲酒、家族史、睡眼呼吸中止及甲狀腺亢進、糖尿病、哮喘等慢性病患者。常見的症狀包括心悸、呼吸困難、胸悶、頭暈、疲累無力等，也可能完全沒有症狀。

心跳太快恐增中風風險 依發作時間分3類

李易達表示，心房顫動會大幅增加中風的風險，主要是因為心跳太快，心臟無法好好收縮，左心房血液滯留形成血塊，當血塊流出心臟，跑到身體各處，可能會造成腦中風、腸中風、腎臟中風或肢體中風。

此外，心房顫動依據發作的時間，可以分為三類，陣發性心房顫動發作持續時間少於7天，持續性心房顫動發作時間大於7天，藥物可以回復正常心律，永久性心房顫動的發作持續時間超過1年，藥物雖無法維持正常心律，但可讓心跳不要太快。

定期心電圖檢查 用藥+飲食控制是根本

持續性及永久性心房顫動可以使用藥物控制心跳，陣發性心房顫動較易發生心律不整，可以使用藥物、電燒或冷凍消融的方式進行治療，改善心房顫動。

李易達建議，65歲以上民眾定期做心電圖檢查，或透過移動式心電圖經手機程式監察心律，準時服用處方藥物，控制飲食，尤其避免飲用大量酒精及咖啡因飲品，並要控制體重，持之以恆監測血壓，同時適量運動。若是出現任何不適症狀，則要及早就醫，找出病因接受治療。

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資料來源：健康醫療網

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