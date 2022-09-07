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控制心血管疾病 避免失智症惡化

記者陳雨鑫／報導
預防失智症，建議多運動、健康飲食，降低三高發生的機率，延緩認知功能退化。（本報資料照片）
預防失智症，建議多運動、健康飲食，降低三高發生的機率，延緩認知功能退化。（本報資料照片）

失智症患者共病情形多，老年失智患者中，常見同時有高血壓、高血糖、心律不整、憂鬱症、白內障、青光眼、聽力障礙等共病。醫師表示，其中最常見以心血管疾病為多，不過，心血管疾病與失智症都屬於老年人常見的疾病，難以判定是先有心血管疾病導致失智症，還是失智症發生後，才出現心血管疾病。

失智症的型態，除了最常見的阿茲海默症，就是血管型失智症，因腦出血或是腦阻塞造成腦損傷引起的失智症。台灣林口長庚神經內科失智症科主任陳怡君表示，若失智症患者同時有心血管疾病，必須妥適控制，避免腦中風或其他心血管疾病發生，使失智症更加惡化。其餘風險因子，包含肥胖、氣喘、多重用藥的患者，都屬於可能讓失智惡化的高風險共病。

慢性病多重用藥 影響病情

陳怡君表示，失智症患者大多是長者，可能因慢性疾病而有「多重用藥」的問題，多重用藥也可能會影響睡眠、食欲、注意力等，增加跌倒風險。失智症患者跌倒後，可能會加重失智症狀，也會增加照顧難度。

失智症照顧上，需要分失智症等級給予協助，陳怡君表示，極輕度失智或輕度失智症患者，如果具備自我照顧能力，照顧者僅需協助增加他們的認知刺激，以及定時服藥，照顧難度不高。

如果進入到中度失智，家中要減少雜物堆積，避免因為碰撞增加跌倒的風險，此時患者會開始出現精神行為的明顯異常，容易與人發生衝突，照顧者得開始學習與患者溝通的技巧，避免衝突發生，也不用過度矯正他們的行為。重度的患者則會更放大行為異常的部分，包含可能會攻擊他人、出現幻覺等。

維持長期記憶 延緩退化

陪伴照顧失智症患者，可以透過懷舊的方式，幫助他們繼續維持部分的認知，協助熟悉相關事務。如果長輩年輕時有特別熟悉的技藝，也能讓回憶陪伴著他，雖然短期記憶變差，但長期記憶仍可盡量維持，持續使用才不會退化更快速，維持用進廢退的精神與失智症患者相處。

失智症家屬最擔心患者深夜突然出門，也會增加照顧的難度，家屬可以尋求專業的協助，或是學習照顧技巧，避免類似情況發生。北醫附醫神經內科主治醫師呂旻益表示，失智症患者需要維持正常的作息，才能避免夜間外出；給予長輩充足的活動量，讓老人之間相互交流，如音樂治療、懷舊治療等，協助動腦才能降低退化的速度。

呂旻益表示，無論是已經罹患失智症或是預防失智症，都倡議採取「地中海飲食」、「蔬果飲食」等方式，地中海飲食可以減少體內自由基的出現，也能降低三高發生的機率，蔬果飲食則是可以減少鹽分攝取，同時也建議要維持運動習慣，才能達到預防或是延緩的效果。

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預防失智症，都倡議採取「地中海飲食」、「蔬果飲食」等，減少體內自由基的出現，也能...
預防失智症，都倡議採取「地中海飲食」、「蔬果飲食」等，減少體內自由基的出現，也能降低三高發生的機率。（本報資料照片）

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