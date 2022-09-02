我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

中年男呼吸急促、體力差 竟是「小細胞肺癌」上身

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

陳先生56歲，從事營造業多年，平常一天抽一包菸，大概抽了30年。他平常就有乾咳現象，只當作是「菸咳」（台語），但近兩三個月，咳嗽更加劇烈，覺得工作時呼吸急促，體力也較過去差才想就醫，卻又因疫情嚴重延遲至近日就醫；詳細檢查卻發現已罹患肺癌，雖耽擱就醫，但所幸病情很快控制住，幸運的撿回一命。

胸部X光加電腦斷層檢查 及早揪出肺癌

台灣羅東博愛醫院肺癌團隊召集人醫師林偉群表示，上述患者就醫接受胸部X光片的檢查，才發現左肺有異常病灶，再進一步接受電腦斷層檢查，才發現左肺長了一個五公分大的腫瘤，經支氣管鏡切片檢查後，確診為小細胞肺癌。目前接受治療已兩個月，病情迅速得到控制，咳嗽及喘的症狀也明顯改善。

五年存活率差距大 「低劑量電腦斷層」應定期篩檢

世界衛生組織（WHO）統計發現，肺癌是全球癌症死因第一位，每年台灣新診斷肺癌約在1萬3000人。目前台灣第一期肺癌五年存活率約9成，第二期便降到約6成，第三期則下降到近3成，第四期五年存活率就僅剩1成，因此各期別之間的五年存活率差距很大。

林偉群指出，目前低劑量電腦斷層是偵測早期肺癌的最有效利器，建議民眾如有以下疑似肺癌警訊：持續咳嗽甚至惡化、痰帶有血絲或咳血、呼吸急促、出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、四肢關節疼痛、無預警體重下降、食慾不振等，應盡快就醫。

【延伸閱讀】

基因檢測助醫擬作戰計畫 標靶精準打擊延長肺癌存活期

早期肺癌靠LDCT揪出 「這些人」可2年1次免費檢查


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54966


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

篩檢 檢測 癌症

上一則

青壯年慢性下背痛 恐是僵直性脊椎炎作祟

下一則

被魚刺刺傷不以為意 男子幾天後整手壞死

延伸閱讀

使用減肥藥「為愛減重」小心健康危害更大

使用減肥藥「為愛減重」小心健康危害更大
小便不順超過30秒？當心「攝護腺肥大」惹禍

小便不順超過30秒？當心「攝護腺肥大」惹禍
牙周病要注意 及早防治避免全身「壞光光」

牙周病要注意 及早防治避免全身「壞光光」
4大傷肺NG行為千萬別做 肺癌名醫陳晉興這樣說

4大傷肺NG行為千萬別做 肺癌名醫陳晉興這樣說

熱門新聞

Omicron變異株BA.5肆虐全球，圖為一位民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

2022-09-01 18:19
美國癌症研究所追蹤50萬英國人14年，發現喝茶降低罹病機率，有助延長壽命。(美聯社)

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

2022-08-29 23:39
招名威表示，維生素D有分2種，日常曬太陽適量補充維他命，要造成失智基本上是不可能的事。（取材自招名威臉書）

網傳維生素D吃多會失智 教授闢謠超過這劑量才有可能

2022-09-01 07:14
研究發現阿茲海默症小鼠補充維生素D，反而加劇大腦的病變以及智能退化。（歐新社資料照片）

研究：老人長期服用活性維生素Ｄ 恐增失智風險

2022-08-29 02:26
台大醫院肺癌名醫陳晉興共列出吸菸、騎車不戴口罩、空汙中慢跑、焚香的4大傷肺NG行為。（記者沈能元／攝影）

4大傷肺NG行為千萬別做 肺癌名醫陳晉興這樣說

2022-08-26 19:12
醫師建議透過日常的平衡復健訓練，如「進階頭眼協調運動」，伸出食指眼睛注視指尖，頭與手指反方向左右擺動，來回10到20次，可舒緩或改善頭暈。示意圖，非新聞當事人。（台北醫學大學提供）

婦長年頭暈得坐輪椅才能移動 北醫大揪出新興疾病惹禍

2022-08-26 05:59

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」